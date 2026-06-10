El gesto que desaparecerá de las farmacias extremeñas tras décadas de uso

El cúter tiene los días contados en las farmacias extremeñas. La reforma aprobada por el Gobierno para actualizar el Sistema Español de Verificación de Medicamentos permitirá sustituir progresivamente el cupón precinto por un código digital único para cada caja, lo que pondrá fin a una rutina que los boticarios llevan décadas repitiendo a diario.

Ese pequeño recorte, que se conserva para justificar la dispensación de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, convivirá durante un tiempo con el nuevo identificador digital hasta que las comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, tengan adaptados sus sistemas de información. Solo entonces el gesto de cortar el cupón de la caja quedará definitivamente atrás.

La medida forma parte de la reforma del Real Decreto 1345/2007, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, con la que Sanidad busca reforzar la seguridad, mejorar la trazabilidad de los fármacos y adaptar el sistema español a los mecanismos europeos de control frente a posibles falsificaciones. «Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos más segura, más moderna y más precisa», dijo la ministra de Sanidad, Mónica García.

El cambio, no obstante, no será inmediato, ya que la retirada del cupón precinto será gradual y dependerá de que las administraciones autonómicas tengan preparada la infraestructura tecnológica necesaria. La clave está en el código Data Matrix, un pequeño cuadrado de puntos impreso en los envases de medicamentos que permite reconocer no solo un medicamento concreto, sino una caja concreta de ese medicamento. Es decir, no se limita a señalar una presentación determinada, sino que individualiza cada envase.

El proceso

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, explica que esta tecnología permite cerrar el círculo de la trazabilidad. La industria farmacéutica genera el código cuando pone el medicamento en el mercado y lo incorpora al repositorio de verificación. Después, la distribución farmacéutica y la farmacia pueden leer ese mismo identificador en distintos momentos: cuando el producto circula por la cadena, cuando llega a la botica y cuando finalmente se dispensa al paciente.

«Te identifica esa caja concreta», resume Venegas. Hasta ahora, los códigos de barras ofrecían una información mucho más limitada, común a todas las cajas de una misma presentación. Con el Data Matrix, en cambio, cada envase tiene una identidad propia. «Antes cualquier caja de amoxicilina 500 tenía la misma lectura, sin embargo, ahora el Data Matrix es personalizado para cada caja», señala.

Esa identificación individual permite saber por dónde ha pasado el medicamento y, una vez dispensado, inactivar electrónicamente el código. De esta forma, esa caja no puede volver a figurar en el sistema como si siguiera disponible. Venegas lo explica con una imagen muy gráfica: el cupón precinto era una forma más rudimentaria de acreditar que el medicamento se había entregado. «Antes era cortarle una oreja, ahora es inactivar ese código», afirma.

Durante años, el cupón precinto ha servido como garantía física para el sistema público. Al recortarlo y remitirlo junto a la facturación, la administración tenía una prueba material de que ese envase financiado había sido dispensado. Sin embargo, el procedimiento obligaba a las farmacias a dedicar tiempo a una tarea manual: cortar, pegar, archivar y entregar mensualmente esos cupones. Incluso con receta electrónica, ese trámite seguía formando parte de la gestión diaria.

Para las farmacias, la desaparición del cupón supondrá un ahorro de tiempo, papel y carga administrativa. «Es algo que venimos reclamando desde la farmacia desde hace muchísimos años», subraya Venegas. A su juicio, eliminar este trabajo permitirá dedicar más tiempo a la atención directa al paciente, al seguimiento farmacoterapéutico, a la farmacovigilancia y a otros servicios profesionales que cada vez tienen más peso en la farmacia comunitaria.

También desaparecerá una tarea incómoda y no exenta de pequeños accidentes. El cúter ha sido durante años una herramienta habitual en los mostradores, pero su uso para retirar los cupones de los envases financiados quedará atrás cuando el nuevo sistema esté plenamente implantado. «También dejaremos de cortarnos nosotros», apunta Venegas, en referencia a los cortes que podían producirse al manipular las cajas.

En Extremadura, el calendario dependerá de la adaptación de los sistemas del Servicio Extremeño de Salud y de la coordinación con los colegios farmacéuticos. Hasta que ese proceso esté completado, las boticas seguirán conviviendo con ambos modelos: el cupón tradicional y el identificador digital. La transición deberá garantizar que la información pueda intercambiarse con seguridad y que la verificación funcione con plenas garantías.