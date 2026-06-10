Los ganaderos extremeños obligados a sacrificar todo su rebaño por enfermedades podrán recibir hasta 40.000 euros

La Junta de Extremadura ha aprobado una nueva línea de ayudas para que los ganaderos que hayan tenido que sacrificar todos los animales de su explotación por motivos sanitarios puedan volver a recomponer su cabaña. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles al decreto que regula estas subvenciones para explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino afectadas por vaciados sanitarios dentro de los programas oficiales de lucha, control o erradicación de enfermedades animales.

La primera convocatoria, correspondiente a 2026, contará con un presupuesto de 300.000 euros. Las ayudas podrán alcanzar un máximo de 40.000 euros por beneficiario y vaciado sanitario, en una o varias convocatorias, y estarán destinadas a la compra o al arrendamiento con opción de compra de animales para repoblar la explotación.

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / El Periódico

Volver a empezar tras el vaciado

El vaciado sanitario se aplica cuando la autoridad competente confirma determinadas enfermedades y ordena el sacrificio obligatorio de todos los animales de una explotación. Es una medida dura para cualquier ganadero, porque no solo supone perder los animales, sino también interrumpir la actividad y afrontar el coste de volver a levantar el rebaño.

Las ayudas aprobadas están dirigidas a explotaciones fijas ubicadas en Extremadura que se hayan visto afectadas por enfermedades como la tuberculosis bovina, la brucelosis bovina, ovina y caprina, la lengua azul o las encefalopatías espongiformes transmisibles.

Compra de nuevos animales

La subvención cubrirá la adquisición de animales para la repoblación de la explotación, ya sea mediante compra directa o mediante arrendamiento con opción de compra. Los animales deberán incorporarse en el periodo comprendido entre los tres y los quince meses posteriores a la salida del último animal afectado por el vaciado sanitario.

También se tendrán en cuenta los animales incorporados al rebaño hasta el 1 de octubre del año de la convocatoria, aunque la repoblación de la explotación no se haya completado todavía de forma definitiva.

Menos papeleo

El decreto autonómico adapta las bases estatales de estas ayudas e incorpora cambios relacionados con el origen de los fondos y la acreditación de requisitos. La Junta ha justificado esta nueva regulación por la necesidad de actualizar el marco autonómico y avanzar en una mayor simplificación de la documentación administrativa.

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Con esta línea, el Ejecutivo regional busca facilitar que las explotaciones afectadas por enfermedades animales puedan recuperar su actividad después de un vaciado sanitario, una situación que golpea de lleno a la economía de las familias ganaderas y al mantenimiento de la actividad en el medio rural.