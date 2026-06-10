Un jamón de Monesterio logra la Medalla Gran Oro en París: hasta 5.000 euros por pieza

Un jamón de bellota 100% ibérico elaborado por Ibéricos Casa Lucas, empresa familiar de Monesterio (Badajoz), ha recibido este martes, 9 de junio, la Medalla Gran Oro de Monde Selection en el Quai d'Orsay de París, sede del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Según ha informado la compañía, se trata del primer jamón que obtiene esta distinción en la historia de estos premios internacionales de calidad.

La pieza premiada corresponde a la añada 2021 del Gran Reserva Premium de Ibéricos Casa Lucas, una edición limitada que, según la firma, puede alcanzar los 5.000 euros. El galardón ha sido recogido por Antonio Hidalgo, director y propietario de la empresa y tercera generación familiar al frente del fabricante fundado por su abuelo Francisco en 1951.

"Me siento orgulloso de haber continuado la labor de mi abuelo y de mi padre, esta medalla es la mayor recompensa al trabajo diario de tres generaciones", ha señalado Antonio Hidalgo, que ha acudido a la ceremonia acompañado por su padre, su esposa y sus hijos.

El galardón ha sido recogido por Antonio Hidalgo, director y propietario de la empresa y tercera generación familiar. / Cedida

Una cata a ciegas con más de 80 expertos

La Medalla Gran Oro se concede a productos que alcanzan una puntuación media de entre el 90% y el 100%. El Gran Reserva Premium de Ibéricos Casa Lucas ha obtenido un 92,5% en la cata a ciegas realizada por un jurado independiente integrado por más de 80 expertos internacionales, entre ellos chefs con Estrella Michelin, laboratorios especializados, ingenieros químicos y alimentarios, nutricionistas y otros profesionales del ámbito gastronómico.

De las seis áreas valoradas, la de retrogusto ha sido la mejor puntuada, con un 93,6%. El análisis sensorial ha incluido hasta 25 parámetros, como la complejidad, la dulzura, el umami, la persistencia e intensidad en boca, las notas olfativas, el brillo, el color, la textura, el tamaño y la presentación del producto.

Monde Selection, comité fundado en Bruselas en 1961, ha evaluado en esta edición más de 3.000 productos de consumo de más de 100 países dentro de sus World Quality Awards. Según los datos facilitados por la empresa, el año pasado solo un 3% de los productos del área de alimentación obtuvo la Medalla Gran Oro.

Tres sellos internacionales

La empresa extremeña destaca que su Gran Reserva Premium reúne tres reconocimientos: la Triple Estrella Oro como Sabor Superior del Instituto Internacional del Sabor, el certificado de AENOR como Producto Destacado por el Consumidor y ahora la Medalla Gran Oro de Monde Selection.

En los últimos tres años, este jamón de bellota 100% ibérico ha sumado 13 galardones internacionales de calidad, entre ellos el certificado de Mejor Jamón del Mundo 2024 por Authentic World Taste, según ha indicado la compañía. "Mi jamón no sólo es el único ibérico Medalla Gran Oro de Monde Selection, es también el único certificado por AENOR como favorito del consumidor y reconocido como Sabor Superior por el Instituto Internacional del Sabor de Bruselas", ha afirmado Antonio Hidalgo.

Con 34 meses de curación, el Gran Reserva Premium se sitúa, según la firma, dentro del segmento de productos gourmet de alta gama. En esta misma edición, Monde Selection también ha premiado con su tercer Oro consecutivo al Jamónchichón, un salchichón elaborado con carne de jamón, y con otro Oro a la paleta Gran Reserva Premium.

Gran Reserva Premium, ganador de la distinción. / Cedida

Más ventas y exportaciones

Ibéricos Casa Lucas ha vinculado el crecimiento de su línea Gran Reserva Premium con una mayor demanda de jamones de alta gama. La empresa ha señalado que en 2025 sirvió cerca de 700 unidades a un precio medio de 400 euros y que su facturación creció un 10% el año pasado.

También sus exportaciones han aumentado un 10%, con la Unión Europea como principal destino. La compañía cita datos de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), según los cuales en el último lustro las exportaciones han crecido un 23,7% en Francia, un 24,3% en Alemania, un 25% en México y un 104% en China.

Una montanera marcada por la lluvia

La empresa ha destacado además la calidad de la última montanera, concluida en abril, pese al retraso inicial en el engorde del cerdo ibérico por las borrascas invernales. "Ha sido la mejor de los últimos años porque ha caído más bellota y de mayor calidad", ha explicado Antonio Hidalgo.

Según el productor, las lluvias tardías de diciembre favorecieron la maduración y el tamaño de una bellota "más hídrica y jugosa", además del crecimiento del pasto fresco, un elemento que contribuye al equilibrio de la alimentación del cerdo en libertad y a la calidad de su grasa.