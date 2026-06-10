El mapa de las ayudas del Sepad: más de 10 millones para discapacidad y salud mental en municipios y entidades

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la concesión de más de 10 millones de euros en subvenciones del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) para reforzar la atención a personas con discapacidad y a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave en la comunidad.

En total, las ayudas suman 10.023.462 euros, repartidos en dos grandes líneas. La mayor parte, 8.829.790,78 euros, se destina a ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro para financiar servicios de residencias y viviendas tuteladas para personas con discapacidad. Otros 1.193.671,51 euros se dirigen a programas de atención a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

Residencias y viviendas tuteladas

El grueso de la financiación servirá para sostener recursos residenciales y viviendas tuteladas, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de plazas y la continuidad de la atención a personas que necesitan distintos niveles de apoyo.

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En el caso de los ayuntamientos, el DOE recoge 340.926,65 euros para residencias y viviendas tuteladas en Almoharín, Miajadas y Fuente de Cantos. El Ayuntamiento de Almoharín recibe 39.912,03 euros para vivienda tutelada; el de Miajadas, 161.798,98 euros también para vivienda tutelada; y el de Fuente de Cantos, 139.215,64 euros para residencia de apoyo extenso o generalizado y residencia de apoyo intermitente o limitado.

A estas cantidades se suman dos líneas para entidades privadas sin ánimo de lucro. Una de ellas asciende a 3.487.789,90 euros y beneficia, entre otras, a Inclusives Plena Inclusión Villanueva de la Serena, Plena Inclusión Zafra, ISHN La Providencia, Placeat, Fundación Magdalena Moriche, Aprosuba 3, Vera Plena Inclusión, Plena Inclusión Montijo, Adiser Horizontes, Plena Inclusión Llerena e ISHN La Luz.

La otra línea, dotada con 5.001.074,23 euros, incluye ayudas para entidades como Casa Hospital Santiago, Asindi, Plena Inclusión Puebla de Alcocer, Includes Almendralejo, AFA, Aspace Badajoz, Aspace Cáceres, Aspace Cáceres (sede Jaraíz de la Vera), Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, Plena Inclusión Mérida, Apnaba y Plena Inclusión Azuaga.

Programas de salud mental

La segunda resolución publicada por el DOE ha dado publicidad a las subvenciones concedidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave. Esta línea cuenta con 1.193.671,51 euros.

El reparto se organiza en cuatro modalidades: 105.514,19 euros para programas de apoyo residencial; 552.503,96 euros para integración laboral; 460.479,54 euros para integración social; y 75.173,82 euros para sensibilización a la población y promoción de una imagen positiva.

Entre las entidades beneficiarias figuran Casa de la Misericordia (Alcuéscar), Casa de la Misericordia (Pinofranqueado), Feafes Salud Mental Navalmoral, Salud Mental Aemis, Feafes Almendralejo-Adafema, Feafes Mérida Salud Mental, Proines Salud Mental, Fundación Sorapán de Rieros, Feafes Zafra, Feafes Coria y Comarca, Feafes Plasencia y Feafes Salud Mental Extremadura.

Continuidad de los recursos

Las subvenciones se han concedido en régimen de concurrencia competitiva y están financiadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026. Su finalidad es sostener recursos sociosanitarios que resultan esenciales para personas con discapacidad y problemas de salud mental, tanto en el ámbito residencial como en programas de integración social, laboral y comunitaria.

PI STUDIO

El reparto dibuja así un mapa de ayudas que llega a municipios, entidades sociales y asociaciones especializadas repartidas por la región, con recursos dirigidos a mantener plazas, reforzar apoyos y garantizar la continuidad de la atención a colectivos especialmente vulnerables.