PP y Vox aprueban más nombramientos en la Junta para el SES, Sepad, Protección Civil y Sexpe

La Junta de Extremadura ha movido este miércoles varias piezas de su organigrama en áreas de especial impacto ciudadano como la sanidad pública, la dependencia, las emergencias y el empleo. El Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos de ceses y nombramientos que afectan al Servicio Extremeño de Salud (SES), al Sepad, a Fundesalud, a Protección Civil y al Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).

La reorganización incluye tres ceses y ocho nombramientos, algunos de ellos vinculados a una redistribución de funciones dentro de la propia administración autonómica. Entre los cambios más relevantes figura la nueva estructura del SES, con responsables específicos para Atención Hospitalaria, Atención Primaria, Salud Digital y planificación de la demanda sanitaria.

Cambios en el SES

El Consejo de Gobierno ha dispuesto el cese de Gemma Montero Milanés como directora general de Asistencia Sanitaria. Montero continuará, no obstante, dentro del organigrama sanitario, ya que ha sido nombrada directora general de Atención Hospitalaria, Humanización y Planificación de la Demanda.

Además, el Ejecutivo regional ha nombrado a Manuel José López Priego como director general de Atención Primaria, Urgencias Extrahospitalarias y Transporte Sanitario, un área especialmente sensible por su relación directa con los centros de salud, la atención urgente fuera de los hospitales y los desplazamientos sanitarios.

También entra en la estructura sanitaria José María Villa Andrada, que ha sido designado director general de Salud Digital, una responsabilidad vinculada a la modernización tecnológica del sistema sanitario público.

María Guardiola, presidiendo la reunión del Consejo de Gobierno. / Juntaex

Dependencia y Fundesalud

En el ámbito de la dependencia, María Teresa Angulo Romero ha sido nombrada directora general de Cuidados y Vida Autónoma del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad). Su incorporación se produce en un área clave para la atención a personas mayores, dependientes y familias cuidadoras.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el cese de José Luis González Sánchez como director gerente de la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud (Fundesalud). Su relevo será Pedro Dorado Hernández.

Emergencias y empleo

La reorganización alcanza también a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. En este ámbito, Almudena Pérez Bazaga ha sido nombrada directora general de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia, un departamento de nueva creación vinculado a la coordinación ante situaciones de riesgo, emergencias y protección de la población.

En el área de empleo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Pedro Galán Berrocal como director general de Empleo, aunque continuará en el Sexpe con una nueva responsabilidad: director general de Fomento del Empleo.

Por su parte, David Fernández Fernández asumirá la Dirección General de Intermediación Laboral y Empresarial, un área relacionada con la conexión entre demandantes de empleo, empresas y políticas de inserción laboral.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

52 nombramientos

Los cambios elevan a 52 el número de nombramientos aprobados desde la formación del nuevo Gobierno autonómico, después de que la pasada semana el recuento se situara ya en 44 altos cargos designados. La cifra, sin embargo, no equivale a ocho puestos adicionales, ya que parte de los movimientos responden a relevos, cambios de denominación o recolocaciones internas dentro de la administración regional.

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El nuevo organigrama deja también una lectura política: la Junta inicia la legislatura con una estructura más amplia de la que tenía antes del pacto entre PP y Vox. A la nueva consejería se suman desdoblamientos y direcciones creadas en áreas como sanidad, educación, empleo, dependencia, emergencias o digitalización. El resultado es un Gobierno con diez altos cargos más que en la etapa anterior, pese a que el acuerdo de coalición ponía el acento en la eficiencia, la contención del gasto y la optimización de los recursos públicos.