Tres millones para repintar las marcas viales de las carreteras extremeñas "tras años de abandono"

La Junta de Extremadura destinará 3,06 millones de euros a repintar las marcas viales del 30% de la red autonómica de carreteras, una actuación que busca mejorar la visibilidad de las líneas de la calzada y reforzar la seguridad de los conductores. El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la contratación de estos trabajos, que se distribuirán en tres anualidades, entre 2026, 2027 y 2028.

La actuación afectará a distintas zonas de conservación de la red viaria regional y se organizará en cinco lotes, con trabajos en áreas como Coria, Plasencia, Cáceres, Trujillo, Badajoz, Zafra, Mérida o Castuera, además de un bloque específico para conservaciones integrales. El plazo de ejecución del contrato, incluidas las posibles prórrogas, no podrá superar los quince meses.

Más visibilidad en carretera

La consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha defendido que esta actuación "va a aumentar de manera considerable la visibilidad" de las carreteras autonómicas. También ha subrayado que mantener en buen estado las infraestructuras viarias resulta fundamental para evitar deterioros que puedan provocar accidentes.

Manzano ha incidido en que el repintado de las marcas viales es una intervención especialmente vinculada a la seguridad. "El repintado de las marcas es una actuación urgente porque afecta directamente a la seguridad de los conductores", ha señalado la portavoz, que ha enmarcado el contrato dentro de las inversiones de la Junta para conservar la red de carreteras.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida tras el Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Las marcas viales son uno de esos elementos que pasan desapercibidos hasta que faltan o se deterioran. Su estado resulta clave para orientar al conductor, separar carriles, reforzar la señalización y mejorar la conducción, especialmente en condiciones de baja visibilidad, de noche o con lluvia.

Cinco zonas de actuación

El contrato se ha dividido en cinco lotes para agrupar las zonas de conservación por criterios geográficos y por una carga de trabajo similar. Según la Junta, esta distribución permitirá una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos.

El lote 1 incluye las zonas de Coria y Plasencia, con un presupuesto de 505.875,24 euros. El lote 2 agrupa Cáceres y Trujillo, con 587.484,97 euros. El lote 3 corresponde a Badajoz y Zafra, con 811.840,81 euros. El lote 4 comprende Mérida y Castuera, con 827.092,55 euros. Por último, el lote 5 se dedica a conservaciones integrales, con 327.870,82 euros.

Críticas al estado anterior

La portavoz del Ejecutivo regional ha aprovechado la autorización del contrato para defender que el actual Gobierno ha priorizado la conservación de las infraestructuras públicas desde su llegada en 2023. Manzano ha sostenido que el Ejecutivo se encontró con "carreteras deterioradas y retrasos en las actuaciones que habían sido planificadas", y ha atribuido esa situación a "años de abandono" por parte del Gobierno central y del anterior Ejecutivo socialista.

Según los datos expuestos por la Junta, la inversión en carreteras ha sido de 10,6 millones de euros en 2023, 10,4 millones en 2024 y 20,5 millones en 2025, hasta alcanzar unos presupuestos actuales de 44 millones de euros para la mejora de la red viaria.

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Con este nuevo contrato, la administración autonómica busca actuar sobre un elemento básico de la seguridad vial: las líneas que guían a los conductores en las carreteras extremeñas y que, cuando pierden visibilidad, aumentan el riesgo en los desplazamientos diarios.