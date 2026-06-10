El vendedor de la ONCE que cambió la fábrica de tomate por la calle y hoy es el mejor de Extremadura

Julio Vallejo estuvo 35 años trabajando en una fábrica de tomate, donde hacía labores de mecánica hasta que los problemas en las rodillas le impidieron continuar. Se operó de las dos y se quedó sin cartílago. Tenía 52 o 53 años cuando tuvo que buscar otra salida laboral. "Antes de entrar en la ONCE tenía miedo de que nadie me quisiera para trabajar", recuerda.

Un amigo le habló de la organización y le recomendó que probara. Vallejo, natural de Montijo, entró en 2020 y empezó a vender en Mérida, una ciudad en la que al principio no conocía a casi nadie. Cinco años después, muchos de esos clientes ya son conocidos, algunos amigos, y la ONCE lo ha elegido como Vendedor del Año 2025 en el ámbito de la Delegación de Extremadura.

El cambio respecto a la fábrica fue grande. Durante años, Vallejo trabajó en un entorno cerrado, con una rutina más estable y menos contacto con el público. En el punto de venta ocurre lo contrario, porque cada día pasan clientes con carácter, prisas y necesidades distintas. Él lo compara con observar la sociedad desde una esquina: "Antes estaba en la fábrica, con cuatro más allí, que no salía de la nave, y ahora estoy viendo el mundo".

Del cliente extremeño habla con afecto. Dice que es cercano y que esa impresión también la comparten personas de fuera con las que ha coincidido en estos días de reconocimientos. El trato, sostiene, suele ser más cálido que en otros lugares. "El cliente extremeño es muy agradable, muy campechano", sostiene.

El reconocimiento se le comunicó a comienzos de año en Badajoz, después llegó la cita nacional, celebrada el pasado 5 de junio en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde se reunieron los 22 vendedores distinguidos en distintos puntos del país.

El premio no va solo de vender

Vallejo explica que el galardón no se concede únicamente por las ventas, sino que se valora también el trato con los clientes, la actitud en el puesto y la forma de representar a la ONCE en la calle. Por eso insiste en que "tienes que ser agradable, honrado y respetuoso".

Julio Vallejo, de la ONCE en Mérida, elegido mejor vendedor de Extremadura en 2025. / ONCE

Su trabajo diario en Mérida pasa por vender cupones, rascas, Eurojackpot y el resto de productos de la organización, pero también por atender bien a quien se acerca al punto de venta. Ese trato es una de las razones por las que la ONCE ha destacado su trabajo. También su relación con los clientes, que en muchos casos ya no se limita a las compras. Algunos se paran a hablar o acuden casi por costumbre, porque saben quién está al otro lado.

De Montijo a Mérida

Vallejo llegó a Mérida sin una red de clientes hecha. Venía de Montijo y no conocía a la gente que pasaba por su puesto. Con el tiempo, esa distancia se fue reduciendo. La venta diaria le permitió poner cara a los vecinos y hacerse un sitio en una ciudad que al principio no era la suya. "Yo no conocía a la gente en Mérida y ahora tengo muchos amigos", cuenta.

La calle también le ha obligado a hacer tareas que no recaen en su puesto. Hay personas que le preguntan por una dirección, por una oficina cercana o por cómo llegar a algún lugar de la ciudad. En una ciudad turística como Mérida, "muchas veces vales hasta para guía turístico", dice entre risas.

También hay gestos más pequeños. Vallejo trabaja cerca de un banco y ha ayudado en ocasiones a personas mayores a pasar una barrera. Otras veces, algún cliente le deja algo junto al puesto durante unos minutos mientras entra a hacer una gestión. Son situaciones habituales para quien pasa la jornada en la calle y acaba siendo una referencia para quienes transitan por la zona.

Los premios repartidos

Vallejo también ha repartido varios premios. En 2025 dio un cupón de 35.000 euros. El año pasado entregó 12.000 euros del Extra del 11/11. A eso se suman premios menores que salen con frecuencia en rascas y otros productos. "Todos los días vas dando a lo mejor 500 euros, 1.000 en los rascas, 150", explica.

Pero la suerte no depende del vendedor. Vallejo lo deja claro al recordar que hay compañeros que han repartido cantidades mayores. Menciona a uno que empezó hace poco y dio casi 400.000 euros. "Los premios son aleatorios, eso nadie lo sabe", señala.

"A piel de calle"

La gala nacional se celebró bajo el lema "A piel de calle", con la presencia de los vendedores reconocidos en distintos territorios y de los responsables de la organización, entre ellos el director general de la ONCE, Ángel Sánchez. La cita quiso destacar la presencia diaria de estos trabajadores en barrios, plazas, avenidas y pueblos.

En Extremadura, el elegido ha sido Julio Vallejo. No por haber repartido más premios que otros compañeros ni por una cifra concreta de ventas, sino por una forma de atender que la organización ha querido distinguir este año. Él lo cuenta con menos solemnidad: "La verdad es que nunca me he sentido mejor".