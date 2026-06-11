CICYTEX mostrará a las empresas extremeñas cómo ahorrar agua, mejorar la calidad y combatir el fraude alimentario

Ahorrar agua en una parcela, mejorar la calidad de un producto, reforzar la trazabilidad, aprovechar subproductos o combatir el fraude alimentario. La investigación aplicada que se desarrolla en Extremadura tendrá este viernes una ventana directa al tejido empresarial en una jornada organizada por la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), en la que el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) explicará sus líneas de I+D+i aplicadas a los sectores agroindustrial y agroforestal.

La sesión, abierta y gratuita, comenzará a las 12.00 horas a través del canal YouTube CREEX TV. El encuentro está dirigido a empresas, cooperativas, denominaciones de origen y asociaciones sectoriales que puedan encontrar en CICYTEX un aliado tecnológico para resolver necesidades concretas, mejorar procesos o desarrollar proyectos de cooperación adaptados a la industria extremeña.

La jornada podrá seguirse en directo en el enlace https://www.youtube.com/live/Miw1mZOqT8c. El chat ya está habilitado para que los asistentes puedan dejar dudas y preguntas, que se responderán en la parte final de la sesión.

Del laboratorio al campo

Más allá de presentar sus proyectos, CICYTEX expondrá cómo pueden establecerse cooperaciones a medida con empresas de los sectores agroindustrial y agroforestal. El objetivo es acercar la investigación pública a las necesidades reales del tejido productivo extremeño y mostrar qué aplicaciones pueden tener las herramientas científicas y tecnológicas en el día a día del campo y la industria.

Cartel de la jornada. / CREEX

Entre las cuestiones que se abordarán figuran el análisis electrónico de alimentos y bebidas, los controles de calidad, los modelos de uso de datos, los sistemas de conservación, la valorización de subproductos, la trazabilidad y la lucha contra el fraude alimentario. También se tratarán los sistemas de control avanzado de parcelas para optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia del riego.

Estos contenidos conectan con algunos de los principales retos del sector: producir con menos recursos, garantizar la autenticidad de los alimentos, mejorar la seguridad y la calidad de los productos, reducir pérdidas y aprovechar mejor los residuos o subproductos generados en la actividad agroindustrial.

Calidad, trazabilidad y eficiencia en el riego

Uno de los bloques de interés será el uso de tecnología para mejorar la toma de decisiones en el campo. Los sistemas de control avanzado de parcelas permiten ajustar recursos y avanzar hacia un riego más eficiente, una cuestión especialmente relevante para un territorio con un fuerte peso agrario y agroindustrial.

La jornada también pondrá el foco en la calidad alimentaria y la trazabilidad, dos aspectos cada vez más importantes para reforzar la confianza del consumidor y proteger el valor añadido de los productos extremeños. En ese contexto, la lucha contra el fraude alimentario aparece como una herramienta clave para empresas, denominaciones de origen y organizaciones sectoriales.

CICYTEX también expondrá soluciones vinculadas a la conservación de productos y a la valorización de subproductos, una línea de trabajo que permite dar nuevos usos a materiales generados por la actividad agraria o agroindustrial y avanzar hacia procesos más eficientes.

Una jornada para empresas y cooperativas

La sesión está pensada para compañías del sector agroindustrial y agroforestal, pero también para cooperativas, denominaciones de origen y asociaciones sectoriales. La intención es que estos agentes conozcan las capacidades de CICYTEX y las posibilidades de colaboración con sus equipos investigadores.

En la jornada participarán Eduardo Corchero, director de CICYTEX; María José Trinidad, jefa de la Unidad de Coordinación Científica de CICYTEX; Ramiro Sánchez, investigador responsable de PIASE (Plataforma Integrada de Análisis Sensorial Electrónico de CICYTEX); Jesús Javier García, investigador del Área de Biotecnología y Sostenibilidad; David Tejerina, investigador del Área de Calidad de Carne y Productos Cárnicos; y Marina Corchado, investigadora del Área de Agronomía de Cultivos Leñosos y Hortícolas.

También intervendrá Javier Peinado, secretario general de la CREEX, entidad organizadora de una jornada que busca estrechar la conexión entre la investigación aplicada y las necesidades de las empresas extremeñas.