Cómo consultar las notas de la Selectividad 2026 en Extremadura y descargar la tarjeta oficial

Los estudiantes extremeños que se han presentado a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ya pueden consultar sus calificaciones a través de la página habilitada por la Universidad de Extremadura (UEx) en el apartado de Calificaciones PAU JUN (Convocatoria Ordinaria). Además de comprobar las notas, cada alumno deberá descargar y guardar la tarjeta de calificaciones dentro de los plazos establecidos, ya que después quedará inhabilitada la descarga del documento.

La publicación de las notas llega después de que la PAU celebrada en la UEx haya registrado un 96,7% de aprobados, el tercer mejor resultado de los últimos veinte años. La calificación media de las 30 materias objeto de examen ha sido de 7,12, y cinco estudiantes extremeños han alcanzado la máxima nota posible, un 14, en las fases de acceso y admisión.

Dónde consultar las notas

Los estudiantes pueden acceder directamente a la consulta de calificaciones y a la descarga de la tarjeta a través de la web de alumnado de la UEx (https://alumnado.unex.es/pau/pau/calificaciones_junio/). Desde ese enlace podrán comprobar sus resultados y, dentro de los plazos fijados, guardar el documento provisional o definitivo correspondiente.

Tarjeta provisional y definitiva

La UEx ha explicado que la tarjeta provisional de calificaciones no tiene validez oficial y podrá descargarse desde el 12 hasta el 17 de junio. El documento que los alumnos deberán conservar es la tarjeta definitiva firmada electrónicamente, ya que será el que acredite oficialmente sus resultados en las pruebas.

Para los estudiantes que no soliciten revisión de calificaciones, la tarjeta definitiva estará disponible desde el 18 de junio a las 8.00 horas hasta el 31 de octubre. En el caso de quienes sí pidan revisión, podrá descargarse desde el 22 de junio a las 19.10 horas hasta el 31 de octubre.

Revisión de calificaciones

El plazo para solicitar la revisión de las notas estará abierto desde el 15 de junio a las 0.00 horas hasta el 17 de junio a las 14.00 horas. La solicitud deberá realizarse desde el propio botón de consulta de calificaciones habilitado por la UEx.

Los ejercicios sobre los que se presente solicitud serán revisados por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. En una primera fase se comprobará que todas las cuestiones hayan sido evaluadas y que no existan errores materiales o aritméticos en el cálculo de la nota final. Si procede, se rectificará la calificación, que en esa comprobación no podrá ser inferior a la otorgada inicialmente.

Después se realizará una segunda corrección completa del examen para verificar que se han aplicado correctamente los criterios generales y específicos de evaluación. La calificación final será la media entre la nota de la primera corrección, o la rectificada si la hubiera, y la obtenida en la segunda.

La nota puede subir o bajar

La Universidad de Extremadura advierte de que el proceso de revisión es único y que, por tanto, la nota podrá ser inferior, igual o superior a la inicial. Si existiera una diferencia de dos o más puntos entre ambas calificaciones, dos personas distintas a las anteriores efectuarán de oficio una tercera corrección. En ese caso, la nota final será la consensuada por ambas.