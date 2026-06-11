Los diputados se cuelgan la medalla en el 43 aniversario de la Asamblea: "Servir a Extremadura es un honor"

No es 21 de mayo, pero en la Asamblea de Extremadura han resonado este jueves las palabras reservadas a los grandes aniversarios: respeto, consenso, institución, autonomía. El Parlamento regional ha conmemorado sus 43 años de existencia con un acto solemne en el Patio de los Naranjos, fuera de la fecha exacta de su constitución y con una imagen cargada de simbolismo: los diputados han recibido sus medallas mientras los discursos les pedían altura de miras para afrontar un tiempo político especialmente marcado por la crispación.

La solemnidad del acto ha convivido con una ausencia de peso. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no ha estado en la Cámara, pero ha dejado su impronta en las redes sociales. "Servir a Extremadura desde sus instituciones es un honor, pero también una enorme responsabilidad", ha añadido. Su agenda oficial la situaba este jueves en Valladolid, en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.

En Mérida, la representación del Ejecutivo autonómico ha recaído en el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista. También han asistido el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; los subdelegados en Badajoz y Cáceres, Maribel Cortés y José Antonio García; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y otras autoridades civiles y militares.

La medalla como responsabilidad

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha invitado a mirar con "orgullo" el camino recorrido por la institución, pero también a renovar el compromiso con el futuro de la región. "Las instituciones no son únicamente normas, sus procedimientos o edificios. Las instituciones son, sobre todo, las personas que lo hacen posible", ha señalado durante su intervención.

El acto ha servido para reconocer a un grupo de trabajadores del parlamento autonómico que en la última década han culminado su trayectoria profesional en la casa y también para imponer las medallas a los diputados. A ellos, Naharro les ha recordado que esa distinción representa "mucho más que una condición institucional", porque implica el compromiso con el servicio público, la responsabilidad de legislar y controlar la acción de gobierno y la obligación de trabajar por el bienestar, el progreso y la convivencia de todos los ciudadanos de Extremadura.

"Con esta imposición de medallas se inicia un nuevo ciclo parlamentario, una etapa que a mí personalmente me gustaría que estuviera marcada por el respeto, el diálogo y la búsqueda del interés general por encima de cualquier diferencia", ha afirmado el presidente de la Cámara.

La casa de todos los extremeños

Naharro ha defendido que la Asamblea de Extremadura es "la casa de todos los ciudadanos" y que en ella tienen cabida "todas las voces legítimas" y "todas las aspiraciones de una sociedad plural". Esa, ha sostenido, es la grandeza del parlamentarismo: convertir "la diversidad en diálogo" y "las diferencias en acuerdos que hagan avanzar nuestra comunidad".

El presidente de la Asamblea ha pedido a quienes tienen responsabilidades en la institución que sepan actuar siempre "con altura de miras", con "respeto" a sus diferencias y con "lealtad" a los ciudadanos a los que sirven. "Porque las legislaturas han pasado y seguirán pasando. Las personas cambian, pero las instituciones permanecen. Y nuestra obligación es entregar a las generaciones futuras una Asamblea más fuerte, más cercana y siempre útil para Extremadura", ha concluido.

Foto de familia en el 43 aniversario de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Bautista pide rebajar la crispación

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha recogido esa llamada al consenso y ha invitado a los diputados a trabajar "todos" por un proyecto común de región, al que ha llamado "Proyecto Extremadura" y en el que, ha dicho, "hacen falta todos".

Bautista ha defendido que, más allá de la cifra del aniversario, la Asamblea celebra la creación, la existencia y la permanencia de las instituciones democráticas. Pero ha advertido de que esa consolidación no es definitiva, sino que depende de la voluntad y el compromiso de quienes forman parte de la Cámara.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, en el 43 aniversario de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

El vicepresidente ha mirado a los primeros años del parlamento autonómico para preguntarse si el debate actual es "más rico y más respetuoso" que el de 1983. "No logramos entender cómo fue posible el entendimiento, el diálogo, el consenso, la cesión y el respeto hace 43 años, cuando todo estaba por construir y se antoja algo difícil e incluso como si fuera una utopía en este momento", ha señalado.

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Por eso, ha reclamado que palabras como diálogo, consenso, respeto y entendimiento estén más presentes cada vez que los parlamentarios cruzan la puerta de la Asamblea. "Hay algo que debe estar por encima de cada uno de nosotros. Se llama Extremadura", ha recalcado Bautista, que también ha pedido a los diputados que ejerzan su papel "por encima de partidismos estériles" y estén a la altura de unos ciudadanos a los que las votaciones parlamentarias les cambian la vida.