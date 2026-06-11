Extremadura impulsará la tauromaquia como bien de interés cultural y multiplicará por seis las ayudas

Extremadura se ratifica con más presupuesto en su defensa "firme" del mundo del toro. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo autonómico impulsará el reconocimiento de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural (BIC), "con el objetivo de proteger y preservar una expresión artística que forma parte del patrimonio cultural extremeño". En la inauguración de la XVII Feria del Caballo y el Toro Ecuextre 2026 en Badajoz, García ha recordado que espacios emblemáticos como el coso de Trujillo y la plaza de toros de Cáceres ya cuentan con protección patrimonial "por su condición de monumentos" y ha avanzado que desde su departamento se seguirán impulsando líneas de apoyo en este sentido.

"Somos plenamente conscientes de la importancia de este sector", ha destacado el consejero de Vox. García ha detallado que la tauromaquia genera en la región un impacto económico superior a 28 millones de euros y sostiene a más de 1.000 puestos de trabajo, así como que en Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo y alrededor de 50 están adscritas a la Unión de Criadores de Toros de Lidia.

El presupuesto se multiplica por seis

La defensa política del mundo del toro llega acompañada de un salto presupuestario notable. Las partidas vinculadas a la tauromaquia en el proyecto de presupuestos de 2026 ascienden a 1,78 millones de euros, frente a los 297.500 euros que figuraban como referencia en 2025. Son 1,4 millones de euros más, lo que significa que los fondos destinados a tauromaquia se multiplica prácticamente por seis.

El aumento más llamativo se concentra en la Fundación Toro de Lidia, que según ha denunciado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, pasará de recibir 69.000 euros a contar con 700.000 euros en las nuevas cuentas. El proyecto presupuestario recoge dos líneas nominativas para esta entidad: 300.000 euros para el Circuito de Novilladas y 400.000 euros para el Circuito Conquistadores.

A estas cantidades se suman otras partidas específicas, como 550.000 euros para difusión de la cultura taurina, 200.000 euros en ayudas a peñas taurinas, 150.000 euros para espectáculos taurinos, otros 150.000 euros en ayudas a la difusión de la cultura taurina y 30.000 euros para la Escuela Taurina de Coria.

Archivo - Plaza de toros de Cáceres / EUROPA PRESS - Archivo

El "chiringuito" de Vox

De Miguel ha cuestionado que se incremente la financiación pública a la Fundación Toro de Lidia mientras PP y Vox mantienen un discurso contra los llamados "chiringuitos". También ha afeado que un sector que, según ha dicho, "sin impulso público estaría agonizando", reciba ahora un respaldo económico mucho mayor en las cuentas autonómicas.

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Frente a esas críticas, la Junta ha defendido que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural y ganadero de Extremadura y que su respaldo público responde también a criterios económicos y de mantenimiento del mundo rural. El consejero ha insistido en que el Ejecutivo autonómico mantendrá líneas de apoyo al sector y ha enmarcado la declaración como BIC en una estrategia para "proteger y preservar" una expresión que considera arraigada en la comunidad.