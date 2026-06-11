Guardiola inyecta un millón más a la fundación cultural que impulsará Extremestiza tras el acto con Nacho Cano

La estrategia Extremestiza, presentada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, junto a Nacho Cano en Medellín, entra en el debate presupuestario. El PSOE ha acusado al Gobierno regional de utilizar las cuentas de 2026 para reforzar una "operación de marketing político" mientras, según ha denunciado, se congelan o recortan partidas dirigidas a la cultura de base.

El foco está en la Fundación Extremeña de la Cultura, que pasa de 951.667 euros en 2025 a 1,9 millones de euros en 2026. Son 996.295 euros más, una subida del 104,7%, prácticamente el doble. El portavoz socialista de Cultura, Gonzalo Romero, ha vinculado ese incremento con la puesta en marcha de la estrategia Extremestiza y del denominado Instituto Internacional del Mestizaje, anunciado la pasada semana con la "rutilante presencia" de Nacho Cano.

Fotogalería | Las imágenes del acto institucional en Medellín con María Guardiola y Nacho Cano / Junta de Extremadura

"Estamos ante una operación de marketing político disfrazada de proyecto cultural", ha señalado Romero, que ha acusado a la Junta de crear un "nuevo chiringuito político financiado con dinero público" mientras "abandona las necesidades reales del sector cultural extremeño". A su juicio, el Ejecutivo ha encontrado "millones de euros de la noche a la mañana" para una nueva estructura, mientras compañías teatrales, gestores culturales, museos y creadores soportan presupuestos "congelados o directamente recortados".

Choque por la cultura de base

El PSOE ha denunciado que las artes escénicas acumulan un retroceso superior al millón de euros desde 2023 y que las ayudas a compañías profesionales, producción teatral, musical y de danza permanecen congeladas pese al incremento de los costes. Romero también ha criticado la desaparición de la Red de Gestores Culturales y la práctica eliminación del programa de Memoria Histórica y Democrática, que, según ha señalado, queda reducido a una actuación residual dentro de otro programa presupuestario.

"El mensaje que traslada la Junta es demoledor: no hay dinero para quienes crean cultura todos los días en Extremadura, pero sí para construir un relato político alrededor de una marca diseñada desde los despachos del Partido Popular", ha afirmado el diputado socialista. Para Romero, las cuentas "no responden a las necesidades del sector cultural", sino a las "exigencias ideológicas de Vox" y a las prioridades propagandísticas del Gobierno de Guardiola.

La Junta defiende un 16% más

La Junta, por el contrario, ha defendido que los Presupuestos de 2026 destinan 148,6 millones de euros a Cultura, Turismo y Deportes, un 16% más que en 2025. La secretaria general de la consejería, Isabel Gutiérrez, ha asegurado que invertir en estos ámbitos es apostar por "motores estratégicos" que generan empleo, actividad económica y cohesión territorial.

La secretaria general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Isabel Gutiérrez. / ASAMBLEAEX.ES

Entre las medidas destacadas por el Ejecutivo figuran la duplicación de las ayudas al cine hasta los 600.000 euros, la puesta en marcha de una red alternativa de teatro en municipios pequeños, los 2,4 millones para el Museo Helga de Alvear con el fin de adquirir la Casa Grande y el patio anexo, más de 16 millones para patrimonio, casi 32 millones para deporte y más de 50 millones para turismo.

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El choque político deja dos lecturas enfrentadas de unas mismas cuentas. Para la Junta, son unos presupuestos de inversión "útil", con actuaciones que los ciudadanos podrán "ver y notar" en todo el territorio. Para el PSOE, el aumento de fondos a la Fundación Extremeña de la Cultura simboliza el giro de la política cultural hacia proyectos ideológicos como Extremestiza, mientras pierde peso la cultura que, según los socialistas, sostienen cada día compañías, municipios y creadores.