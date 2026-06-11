campaña agrícola
La Inspección de Trabajo defiende que sus controles en la cereza del Jerte son ordinarios
La Delegación del Gobierno asegura que no hay una campaña extraordinaria y cifra en cuatro las salidas realizadas, con 34 inspecciones en explotaciones
La Delegación del Gobierno en Extremadura ha defendido este miércoles que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en explotaciones agrícolas del Valle del Jerte durante la campaña de la cereza responden a una "planificación ordinaria de control" y no a una campaña extraordinaria específica.
El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado que este tipo de inspecciones se realizan en distintos sectores económicos y pueden intensificarse en los momentos de mayor actividad, como ocurre en las campañas agrícolas con contratación temporal. Según ha explicado, en la campaña de la cereza se han llevado a cabo cuatro salidas, dos en mayo y dos en junio, que han supuesto 34 inspecciones.
Controles en varias campañas
Quintana ha comparado estas actuaciones con las desarrolladas en otros sectores del campo extremeño. Según los datos aportados, la Inspección ha realizado 29 salidas en el viñedo, 11 en el olivar, 13 en el frutal y cuatro en la cereza.
La Delegación del Gobierno ha subrayado que el objetivo de estos controles es verificar el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social, garantizar los derechos de los trabajadores y preservar la competencia "leal" entre empresas y explotaciones del sector.
También ha indicado que la duración de las actuaciones puede extenderse varios días cuando afectan a un número elevado de explotaciones o coinciden con periodos de especial concentración de actividad laboral.
La mayoría, en regla
Según la información disponible hasta el momento, la mayoría de las explotaciones inspeccionadas cumplen con las garantías y requisitos exigidos para desarrollar la actividad durante la recolección. En los casos en los que se han detectado incumplimientos, las medidas adoptadas y las posibles sanciones se ajustan, según la Delegación, a la naturaleza y gravedad de las infracciones constatadas.
Quintana ha insistido en que las inspecciones son "ordinarias" y ha rechazado algunas informaciones difundidas sobre el desarrollo de los controles. Ha señalado que, al realizarse en el campo, las actuaciones cuentan con apoyo de la Guardia Civil, por su conocimiento del terreno, pero ha negado que se hayan utilizado drones o perros.
"Molestar lo menos posible"
El delegado ha afirmado que estas inspecciones se llevan a cabo "tratando de molestar lo menos posible" y ha defendido la necesidad de cumplir la normativa laboral. En este sentido, ha considerado que "flaco favor le hace al sector de la cereza este tipo de informaciones".
Quintana ha añadido que muchas de las inspecciones realizadas han resultado "perfectamente correctas", aunque ha apuntado que, si se han encontrado trabajadores sin dar de alta o cobrando prestaciones de forma indebida, se han abierto los expedientes correspondientes. "Ahora, si había trabajadores cobrando el paro, pues se han sancionado. ¿Alguien defiende eso?", ha concluido.
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