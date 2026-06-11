La Junta inicia las primeras actuaciones del regadío de Tierra de Barros para evitar que caduque la DIA

La Junta de Extremadura ha situado el proyecto de Tierra de Barros entre las prioridades de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural para 2026, y pondráo en marcha las primeras actuaciones para evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) caduque en agosto de 2027. El departamento ha previsto una dotación inicial de 20 millones de euros para dar los primeros pasos de una infraestructura largamente esperada por los agricultores de la comarca.

El secretario general de la consejería, José María Guerrero, ha explicado este miércoles en la Asamblea de Extremadura que el "hito importante" es que "no caduque la DIA". Lo ha señalado antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, donde ha desgranado las partidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026.

Guerrero ha avanzado que la Junta ha mantenido ya reuniones con las empresas públicas Tragsatec y Tragsa con el fin de elaborar una separata del proyecto que permita iniciar aquellas actuaciones que puedan ponerse en marcha con mayor rapidez. Entre ellas ha citado la red primaria, una intervención que la consejería plantea como primer movimiento para mantener activo el proyecto y lanzar una señal de continuidad a los agricultores afectados.

"Para nosotros lo importante es iniciar actuaciones este año, ya está programada, tenemos las primeras conversaciones y luego planificar la obra a lo largo de los siguientes años", ha afirmado el secretario general.

El secretario general de la consejería de Agricultura, José María Guerrero (centro), en la Asamblea de Extremadura, insiste en que lo importante es que "no caduque la DIA". / ASAMBLEAEX.ES

Una señal para los agricultores

La consejería ha vinculado este primer impulso a la necesidad de preservar la validez ambiental del proyecto y de recuperar la confianza de los productores de la zona. Guerrero ha reconocido que hay agricultores que llevan "dos años o tres" perdiendo "un poco las ganas de promover sus regadíos", de ahí que el inicio de actuaciones se plantee también como una forma de trasladar que el expediente continúa adelante.

La Junta evita así dejar pasar los plazos de una DIA que tiene como fecha límite agosto de 2027. La prioridad, según ha trasladado el secretario general, es que haya movimientos materiales y administrativos antes de esa fecha para que el proyecto no se vea condicionado por una nueva tramitación ambiental.

El proyecto de Tierra de Barros contará con 20 millones de euros en 2026, dentro de los 78 millones que la Consejería de Agricultura destinará a inversiones reales en proyectos considerados estratégicos. Según ha defendido Guerrero, esta infraestructura está llamada a "transformar la competitividad" de las explotaciones agrarias y a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en el medio rural extremeño.

Modernización de regadíos

El impulso a Tierra de Barros no será la única línea vinculada al agua dentro de las cuentas agrarias. La Junta ha consignado también alrededor de 20 millones de euros para la modernización de los regadíos ya existentes, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reforzar unas infraestructuras que la consejería considera esenciales para la competitividad del sector.

Estas inversiones forman parte de una estrategia más amplia de modernización de infraestructuras agrarias. En conjunto, la consejería ha reservado 78 millones de euros para proyectos estratégicos, un volumen que, según los datos expuestos por Guerrero, supone un incremento del 38% respecto al presupuesto actualmente vigente.

La mejora de los regadíos existentes se suma así a las primeras actuaciones previstas en Tierra de Barros y a otras intervenciones en el territorio, en un contexto marcado por la necesidad de adaptar el campo extremeño a episodios de sequía, mayores costes de producción y una creciente exigencia de eficiencia en el uso de los recursos.

1.080 millones para Agricultura

El presupuesto total de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural asciende a 1.080 millones de euros, 55 millones más que en el ejercicio anterior. Guerrero ha explicado que las cuentas se orientan principalmente a tres objetivos: apoyar al sector primario, modernizar las infraestructuras agrarias y reforzar la conservación del patrimonio natural.

El secretario general ha subrayado el peso del campo en la economía regional. Según ha señalado, el sector primario representa aproximadamente el 7% del PIB extremeño y está vinculado al 35% de la actividad industrial de la comunidad. Por ello, ha defendido que el presupuesto debe llegar de forma directa a agricultores, ganaderos, comunidades de regantes, cooperativas y municipios rurales.

La mayor partida se concentra en la Política Agraria Común (PAC), con 792 millones de euros para la gestión de ayudas europeas. La Junta ha destacado que estas ayudas garantizan la renta de miles de agricultores y ganaderos extremeños y constituyen uno de los principales instrumentos de estabilidad para las explotaciones.

Reparto por áreas

Por departamentos, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria gestionará la mayor parte de los fondos, con 792 millones de euros. La Dirección General de Agricultura y Ganadería contará con 106 millones, mientras que la Dirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales dispondrá de 73,9 millones.

A estas cantidades se suman los 73 millones de euros asignados a la Dirección General de Caza, Pesca, Tauromaquia y Medio Natural y los 34,3 millones correspondientes a la Secretaría General de la consejería.

Guerrero ha defendido que se trata de una de las consejerías "con mayor dotación y capacidades inversoras" de la Junta de Extremadura. También ha incidido en que los recursos deben traducirse en medidas útiles para el sector y no quedarse únicamente en cifras presupuestarias.

Durante su exposición, el secretario general ha señalado que la consejería quiere avanzar hacia una administración "útil, ágil y cercana", capaz de "resolver problemas, reducir la carga burocrática" y defender los intereses reales de los agricultores y ganaderos extremeños.

Caminos rurales y protección agraria

Las cuentas públicas contemplan además 14 millones de euros para la mejora de caminos rurales, una línea con la que la Junta pretende mejorar las comunicaciones en el medio rural y facilitar el desarrollo de la actividad agraria. La consejería considera estas actuaciones importantes para conectar explotaciones, mejorar accesos y favorecer la movilidad en zonas rurales.

El presupuesto incluye también partidas específicas para sectores que han atravesado años difíciles por la sequía, los incendios, las lluvias torrenciales, el aumento de los costes de producción y la incertidumbre de los mercados internacionales.

Entre las novedades figura el Fondo de Compensación Agraria, dotado inicialmente con 2 millones de euros, concebido para apoyar a sectores productivos ante situaciones adversas. A esta herramienta se suman 10,8 millones de euros para seguros agrarios, que Guerrero ha presentado como instrumentos fundamentales para reforzar la capacidad de las explotaciones frente a los riesgos y garantizar la continuidad de su actividad.

Medio natural y Monfragüe

El presupuesto de Agricultura, Ganadería y Medio Natural incorpora también actuaciones vinculadas a la biodiversidad, el Parque Nacional de Monfragüe y la recuperación de fauna silvestre. La consejería prevé además medidas para modernizar el cuerpo de agentes del medio natural, al que Guerrero ha definido como un colectivo "muy importante" para el departamento.

La Junta ha incluido igualmente apoyo a actividades ligadas al medio rural como la caza, la pesca, la acuicultura y la tauromaquia. Guerrero ha defendido que estos sectores generan empleo, actividad económica y fijación de población en numerosas comarcas extremeñas.

El secretario general ha presentado las cuentas como unos presupuestos "realistas, equilibrados y orientados a transformar el territorio y generar oportunidades de futuro" en el campo extremeño. En ese marco, Tierra de Barros aparece como una de las actuaciones con mayor carga política y territorial, aunque la Junta ha situado ahora el primer paso en asegurar la vigencia de la DIA y comenzar las actuaciones que permitan mantener vivo el proyecto.