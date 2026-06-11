Ya están las notas: Selectividad roza el pleno en Extremadura con un 96,7% de aprobados

El 96,7% de los estudiantes extremeños ha aprobado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) celebrada este mes de junio en la Universidad de Extremadura (UEx), un resultado que supone el tercer mejor dato de los últimos veinte años. La calificación media de las 30 materias objeto de examen ha sido de 7,12 y cinco alumnos han alcanzado la máxima nota posible, un 14, en las fases de acceso y admisión.

Los estudiantes de segundo de Bachillerato y de ciclos formativos de Grado Superior realizaron los exámenes entre el 2 y el 4 de junio en alguna de las 13 sedes habilitadas en diez localidades extremeñas: Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Zafra, Llerena, Plasencia, Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata.

Las mejores calificaciones han correspondido a tres alumnas y dos alumnos de los institutos Norba Caesarina, de Cáceres; Valle del Jerte, de Plasencia; Donoso Cortés, de Don Benito; San José, de Villanueva de la Serena, y Cuatro Caminos, también de Don Benito.

"Una PAU impecable"

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas, ha valorado de forma positiva el desarrollo de las pruebas, en las que no se han registrado incidencias reseñables. "Podemos afirmar que ha sido una PAU impecable, como lo demuestra el alto porcentaje de aprobados, el tercer mejor dato de los últimos veinte años", ha señalado.

Blas ha destacado que estos resultados reflejan "el trabajo continuo y coordinado" de la Comisión Organizadora, el esfuerzo de quienes coordinan las materias, la responsabilidad del tribunal y la implicación de correctores, vigilantes y personal de apoyo. También ha reconocido la labor del profesorado de Secundaria y el esfuerzo de los estudiantes que se han presentado a esta convocatoria, a quienes ha felicitado por los resultados.

La vicerrectora ha subrayado además la eficacia y profesionalidad del equipo responsable de la organización, corrección y mecanización de las pruebas, lo que ha permitido conocer las calificaciones un día antes de la fecha inicialmente prevista.

Revisión, preinscripción y matrícula

La PAU contempla una fase de Acceso, de carácter obligatorio, y otra de Admisión, voluntaria, destinada a quienes quieran mejorar su nota para optar a titulaciones con una nota de corte más elevada. La nota final de acceso a la universidad se obtiene con la suma del 60% de la nota media del Bachillerato y el 40% de la calificación media alcanzada en la PAU.

El plazo para solicitar la revisión de las calificaciones estará abierto del 15 al 17 de junio, hasta las 14.00 horas de ese último día.

Los futuros estudiantes de la Universidad de Extremadura deberán realizar la preinscripción del 12 al 25 de junio a través de la web de la institución. Quienes obtengan plaza en la titulación elegida como primera opción tendrán que formalizar la matrícula del 8 al 10 de julio. En caso de no lograr plaza en el grado deseado, deberán realizar la matrícula de manera condicional y permanecer atentos a los distintos llamamientos.

Más de 5.200 plazas

La Universidad de Extremadura oferta para el curso 2026/2027 un total de 5.212 plazas de nuevo ingreso en grados. Entre las novedades figuran el grado en Ingeniería Informática, con seis menciones: Ciberseguridad, Ciencia de Datos, Ingeniería del Software, Tecnologías de la Información, Inteligencia Artificial e Ingeniería de Computadores.

También se incorporan el grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, con menciones en Sonido e Imagen, Telemática y Sistemas de Telecomunicaciones, y el grado en Documentación y Gestión de la Información Digital, que será el primer grado dual de la UEx.