Plantean construir una hidroeléctrica reversible ‘desde cero’ entre Montánchez y Arroyomolinos con dos balsas y 140 MW de potencia

Una empresa plantea construir una central hidroeléctrica reversible ‘desde cero’ entre los términos municipales de las localidades cacereñas de Montánchez y Arroyomolinos. El proyecto inició su tramitación ambiental a mediados de marzo ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y esta misma semana se ha abierto el periodo de consultas. Se trata de una central reversible 'pura', un bombeo diseñado para almacenar energía sin aprovechar un río de forma natural.

Dos balsas y una línea aérea de 220 kilovoltios

Incluiría la construcción, entre otras infraestructuras, de dos balsas (superior e inferior), un circuito hidráulico que las una a través de una central reversible; las instalaciones de esta para turbinar y bombear entre ambos depósitos; y una línea aérea de 220 kilovoltios (kV).

El proyecto está promovido por Pelicar Renovables SL, sociedad vinculada al Grupo Édora, que está detrás a su vez, entre otros, del megaproyecto de bombeo de La Fatarella (Tarragona). Este diario ha intentado obtener una valoración del proyecto por parte de esta compañía, pero no ha obtenido respuesta.

Entrada en explotación prevista para 2033

La previsión que se maneja es que la Central hidráulica reversible Montánchez comience su fase de explotación en 2033, con 140 megavatios (MW) en modalidad de turbinación (producción de energía eléctrica) y 164 MW en modalidad de bombeo (consumo de energía para elevar el agua al embalse superior). La superficie ocupada por las láminas de agua en la balsa superior es de 162.342 metros cuadrados y un volumen útil de 1,43 hectómetros cúbicos, datos que para la inferior son de 152.684 metros cuadrados y 1,36 hectómetros cúbicos, respectivamente.

Cómo funciona un bombeo hidroeléctrico. / El Periódico

“La captación de agua procederá de la escorrentía superficial de los arroyos existentes en la zona. Estos arroyos dispondrán de una barrera artificial para la realización del bombeo en la fase de llenado de balsa que, una vez se termine dicha fase, se desmontará, para disponer de una aportación mucho menor para la fase de llenados anuales por pérdidas por evaporación”, se indica en la memoria, que cifra estas necesidades por pérdidas en 0,3 hectómetros cúbicos al año.

Prudencia en Montánchez ante el posible impacto

Joaquim Plana, alcalde de Montánchez, se muestra prudente a la hora de valorar este proyecto hasta conocer antes los detalles sobre el impacto que pueda tener en la zona. Ya se ha remitido la memoria “a nuestros servicios urbanísticos y jurídicos, así como a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua”, con el fin de que “evalúen el proyecto y nos informen sobre él y las afecciones que pueda tener”. Plana, que también es presidente de la Mancomunidad de Aguas del río Ayuela, se está poniendo en contacto asimismo con otras administraciones afectadas, incluida la Junta, para recabar información sobre la iniciativa, porque de momento, incide, la empresa promotora no ha tenido “ningún contacto” con el consistorio montanchego.

Almacenamiento para integrar la generación fotovoltaica

En la documentación presentada, el proyecto se justifica en “la mejora de la gestión energética en Extremadura”, ya que permitirá el aumento de la integración de su alta generación fotovoltaica “que es difícil de gestionar debido a la saturación de las redes, unido al bajo consumo existente”. Por esta razón, se alega, resulta “necesario dotar a la zona de almacenamiento de energía eléctrica y entre estos de almacenamiento hidráulico con bombeo reversible”, que la dote "de una capacidad de consumo alta, así como un almacenamiento energético extenso”. Por otro lado, se agrega, “aporta estabilidad a la red por el uso de tecnología síncrona en redes con gran capacidad de inercia y de aportación de potencia de cortocircuito que permite fortalecer la red en la zona”.

Si bien la región cuenta con “grandes embalses” ya construidos tanto en el Guadiana como en el Tajo, “estos se encuentran en zonas con altos niveles de protección ambiental (Red Natura 2000) o en otros casos en zonas excesivamente llanas, con diferencias de altura despreciables que no permiten el almacenamiento por bombeo reversible”, se aduce para argumentar la elección de los términos de Montánchez y Arroyomolinos.

Así, la idea es disponer de un almacenamiento de energía en el que se pueda llenar un embalse superior con agua, durante las horas solares para aprovechar esta energía disponible de bajo coste, y trasladarla para su consumo al tramo nocturno, de alta demanda, lo que permitiría “dotar a la red de más capacidad de inercia y de potencia cortocircuito para ganar estabilidad”. El proyecto prevé su conexión preferente en la subestación SET Mérida 220 kV de la red de transporte, pasando la línea por los términos municipales de Montánchez (donde estaría el embalse superior), Arroyomolinos (que albergaría el inferior), Almoharín, Guareña, San Pedro de Mérida, Valverde de Mérida, Trujillanos y Mérida.

Una caverna subterránea para la central

La central estará ubicada en una caverna subterránea. En ella se dispondrán los generadores, los transformadores y los cuadros de servicios auxiliares. La balsa superior está proyectada a una altitud de 907 metros (coronación) y 892 metros de fondo; y la inferior de 464 y 449 metros, respectivamente. En fase de turbinación (generación), el agua acumulada en la balsa superior desciende por gravedad a través del circuito hidráulico forzado subterráneo hacia la caverna de potencia, impulsando las turbinas para generar energía eléctrica en momentos de alta demanda o baja producción renovable. En la de bombeo (almacenamiento), aprovechando los excedentes energéticos de la red (principalmente solar), los grupos reversibles funcionan como bombas, impulsando el agua en sentido inverso desde la balsa inferior hasta la balsa superior para restituir el potencial hidráulico.

“Esta central está diseñada de tal forma que participará en el régimen hidrológico de la zona de forma marginal. No se alterarán significativamente los balances hídricos de la cuenca, ya que la primera aportación se encuentra en 1,4 hectómetros cúbicos, que se recogerán durante dos años del cauce del arroyo Montachuelo que dispone de una cuenca de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados”, se aduce en la información presentada por la promotora. En ella se asegura que “se constata” que la central “no supone afecciones a espacios protegidos de patrimonio natural", por lo que se defiende que, "gracias a las medidas preventivas que se implementarán durante la fase de construcción y operación del proyecto, sus efectos son compatibles con el medio ambiente de su contorno de implantación”.