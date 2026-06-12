Extremadura blinda la atención especializada a víctimas de violencia machista en todo el territorio

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, ha defendido este viernes en Cáceres que la comunidad ha logrado avanzar hacia una atención judicial homogénea para las víctimas de violencia machista. El objetivo es que reciban la misma respuesta especializada con independencia del lugar en el que residan.

Tena ha resumido el sentido del modelo en la idea de que no existan "víctimas de primera y segunda" según el lugar de residencia. La atención, ha insistido, debe ser igual de especializada y solvente para una mujer que vive en una ciudad que para otra que reside en el pueblo más remoto de la región.

El cambio se apoya en las secciones comarcalizadas de violencia sobre la mujer de Cáceres, Mérida y Badajoz. La de Cáceres, con cuatro años de funcionamiento, ha servido como referencia para extender el modelo. A ella se han sumado desde el 1 de enero la nueva sección de Mérida y la ampliación de plazas judiciales en Cáceres y Badajoz.

La presidenta del alto tribunal extremeño ha subrayado, al término de la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, que Extremadura es la única comunidad autónoma que cuenta con atención judicial especializada en todo su territorio para estos casos. Esa especialización incluye jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, médicos forenses y fiscales.

Juicios rápidos y baja pendencia

El balance que maneja el TSJEx es positivo. Según Tena, alrededor del 80% de los procedimientos se resuelven mediante juicio rápido y la pendencia no supera el 20% del volumen de asuntos que entran en ninguna de las secciones.

La presidenta ha vinculado esos datos a una respuesta más ágil para las víctimas, especialmente en los primeros momentos tras la denuncia, cuando la coordinación entre fuerzas de seguridad, asistencia jurídica, Fiscalía, forenses y juzgados resulta decisiva.

Tena ha defendido que el sistema funciona, pero también que debe seguir afinándose para mejorar la seguridad, la atención y la cobertura de las víctimas desde el primer momento. Por ello, para el TSJEx el siguiente paso será reforzar la protección de los hijos, los padres y otras personas vulnerables del entorno familiar, especialmente en los casos en los que hay menores o personas mayores afectadas por la situación de violencia.

2.781 casos activos en Extremadura

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha situado la coordinación institucional como una herramienta básica para prevenir, actuar antes y atender mejor. Respecto a los últimos datos que se han registrado, Quintana ha avanzado que en Extremadura hay actualmente 2.781 casos activos por violencia de género dentro del sistema de seguimiento policial.

De ellos, 1.513 corresponden a la provincia de Badajoz y 1.268 a la de Cáceres. Por nivel de riesgo, la comunidad registra un caso extremo, 41 de riesgo alto, 551 de riesgo medio y 2.222 de riesgo bajo.

Los casos de riesgo bajo son gestionados por Policía Nacional o Guardia Civil con la colaboración de las policías locales en los municipios adheridos al sistema VioGén. En Extremadura hay 13 localidades incorporadas y próximamente se sumará Almaraz. En el caso de Badajoz, única capital de provincia española que no ha firmado este acuerdo, Quintana ha dicho que "ha perdido la esperanza" de porque no dan ningún paso al respecto.

Centros de crisis y declaraciones en espacios seguros

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha centrado su intervención en los recursos de atención a las víctimas y en la necesidad de que sean conocidos por mujeres, profesionales y ciudadanía.

Uno de esos recursos son los Centros de Atención Integral 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual, dirigidos a mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido violencia sexual recientemente o en cualquier momento de su vida. Desde su puesta en marcha, en diciembre de 2024, han atendido 204 casos y mantienen 109 expedientes en tramitación.

La Junta ha distribuido más de 8.000 trípticos y alrededor de 3.700 carteles en ayuntamientos, centros sanitarios, centros educativos, órganos judiciales, fiscalías e institutos de medicina legal para facilitar el acceso a estos servicios.

Sánchez ha avanzado además que la administración autonómica trabaja para dotar a estos centros de equipos tecnológicos que permitan a las víctimas de violencia sexual o de género, así como a sus hijos e hijas, declarar desde estos espacios como puntos seguros. El objetivo es evitar desplazamientos innecesarios y permitir que la declaración se realice en un entorno protegido, con acompañamiento profesional desde el primer momento.

La secretaria general ha defendido que la víctima debe poder declarar "con serenidad" y sentirse acompañada durante todo el proceso. También ha insistido en la importancia de denunciar para evitar la impunidad de los presuntos agresores.