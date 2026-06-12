Fondenex presentará alegaciones contra la planta de bombeo proyectada en la sierra de Montánchez

Fondenex presentará alegaciones contra el proyecto de planta de bombeo previsto en la sierra de Montánchez, una actuación que la entidad conservacionista considera una nueva amenaza para algunos de los espacios naturales más destacados de Extremadura. La organización alerta de que la comunidad sigue acumulando proyectos energéticos en zonas de alto valor ambiental, desde plantas solares en el Tajo Internacional y los llanos de Brozas y Cáceres hasta instalaciones eólicas en la sierra de San Pedro, el entorno de Monfragüe y La Serena.

Un enclave de alto valor natural

La sierra de Montánchez, según recuerda Fondenex, constituye un espacio de gran relevancia geológica, botánica y faunística. La entidad subraya que este enclave está catalogado como Área Importante para las Aves en Europa, junto a su continuidad geográfica en el parque natural de Cornalvo, lo que supone un reconocimiento internacional de su valor avifaunístico.

El colectivo también destaca la singularidad paisajística de la zona, marcada por sus formaciones graníticas y por una sucesión de ecosistemas mediterráneos. En sus laderas se alternan encinares, alcornocales y melojares que ascienden hasta una cumbre de 994 metros, configurando uno de los paisajes serranos más reconocibles del centro de Extremadura.

Impacto de las obras y de la línea eléctrica

Fondenex advierte de que una planta de bombeo no se limita a la construcción de dos grandes balsas para almacenar agua. La organización sostiene que el proyecto implicaría grandes movimientos de tierra, perforación de túneles, apertura de caminos en laderas con fuertes pendientes, impacto visual, riesgo de erosión, afección a caminos tradicionales, invasión de vías pecuarias, destrucción de vegetación natural y la construcción de un tendido eléctrico aéreo de 52 kilómetros.

La entidad considera especialmente preocupante la cercanía de la planta proyectada y de su línea de evacuación a espacios protegidos como la Zona de Especial Conservación Río Aljucén Alto y el parque natural de Cornalvo. En este último caso, Fondenex denuncia que la línea eléctrica se situaría a solo 200 metros del límite norte del parque, lo que califica como una amenaza directa para las aves por el riesgo de colisión y electrocución.

Oposición administrativa y legal

Por todo ello, Fondenex anuncia que se opondrá al proyecto tanto en el ámbito administrativo como en el legal. La asociación sostiene que Extremadura no necesita esta nueva infraestructura para producir electricidad porque, incluso sin la central nuclear de Almaraz, la región ya es excedentaria en generación energética.

“Fondenex confía que ayuntamientos y la Junta de Extremadura se opongan a este disparate y lo paralicen”, señala la entidad conservacionista.