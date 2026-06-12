Funcionarios tras la jubilación: Extremadura estudia que sigan dando cursos a los nuevos empleados

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha señalado que el Ejecutivo regional está "abierto" a que los empleados públicos "puedan seguir presentes" tras su jubilación a través de diferentes fórmulas que ya se estudian, como la creación de una asociación, facilitar su participación en cursos para ofrecer recomendaciones a los empleados de nueva incorporación, o un programa de mentoría.

"Nosotros abiertos a cualquier fórmula para que todo ese bagaje, todo ese conocimiento se quede donde tiene que estar, que es en la Junta de Extremadura y que es en la vida de los extremeños", ha señalado Manzano en Hervás, donde ha visitado a los empleados públicos que están realizando el curso de Jubilación Activa que forma parte del Plan de Formación 2026 de la Escuela de Administración Pública.

Casi 50.000 empleados públicos

La consejera ha remarcado que el principal activo de la Administración regional son los casi 50.000 empleados públicos con los que cuenta, y que prestan "servicios públicos de calidad" a los extremeños. De esta forma, ha señalado que este curso que se celebra en Hervás forma parte del reconocimiento "a toda esa labor, a toda una vida dedicada a la Administración".

Asimismo, ha añadido, a que la Junta pueda quedarse con "parte de ese bagaje, parte de ese conocimiento y a prepararnos para esa nueva vida que supone pasar a esa etapa de jubilación", ha señalado, para recordar que a su llegada al gobierno extremeño en 2023 lo primero que implementaron fue un "reconocimiento anual" en forma de acto para reconocer "todo ese trabajo". "Un acto de jubilados donde les decimos que muchísimas gracias por toda esa vida dedicada a la Junta de Extremadura", ha abundado.

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Además, se implementó este curso que "les prepara, que les da las distintas herramientas para afrontar esa etapa de jubilación para que no sea un cambio tan drástico de vida y para que ellos se encuentren bien, se encuentren de verdad satisfechos con esa gran labor que han llevado a cabo y para que cuenten con esas herramientas para afrontar esa jubilación del mejor modo posible".