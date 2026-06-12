Hugo Castilla, alumno del Norba Caesarina de Cáceres y 14 en la PAU: "Sin los profesores y el apoyo de la familia, hubiera sido imposible sacar esta nota”

“Justo había terminado de comer y de repente, en un grupo que tenemos todos los del Norba, empezaron a poner que habían salido las notas, así que entré a ver si ya las habían puesto, pero no, aún no estaban las mías. Esperé dos minutinos, pero seguían sin estar, así que me dije ‘Mira, ya lo miro más tarde’. Estuve una hora haciendo otras cosas, y fue después, cuando volví a meterme, cuando me llevé la sorpresa total”.

A Hugo Castilla Cancho, alumno del IES Norba Caesarina, de Cáceres, le habían salido "bien" los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Salió “contento” de ellos, pero reconoce que “no me esperaba sacar un 14”, un éxito que, junto a él, solo han alcanzado otros cuatro estudiantes en toda la región. Sus respuestas al bloque de sintaxis de la prueba de lengua eran las que le despertaban más dudas, pero finalmente también obtuvo en este examen la máxima calificación. El de física, añade, fue igualmente complicado, “pero lo saqué bien”.

Repaso final

Las semanas previas a la PAU para este cacereño han sido sobre todo “de repaso del trabajo diario” que ha realizado durante el curso, en el que ha intentado, explica, ir llevando todas las materias al día. Y, más allá de su esfuerzo, incide también en la ayuda que han supuesto para él los docentes del Norba y sus padres. “Al final son los profesores los que nos han estado enseñando y preparando para la PAU, y sin ellos hubiera sido imposible sacar esta nota. Y la familia ha sido un apoyo fundamental, la verdad”, resalta este joven, al que también le gusta la fotografía, una afición a la que, durante el bachillerato, le ha sido “imposible” dedicar mucho tiempo.

Ingeniería Informática

En los próximos cuatro años, el futuro de Hugo seguirá estando en la región. “Había pensado en hacer ingeniería informática aquí en Cáceres, que es una carrera que siempre me ha llamado la atención”, avanza. Un terreno que descubrió de la mano de su profesor de matemáticas en primero de la ESO y en el que espera abrirse camino dentro de ámbitos como “la programación de motores gráficos, por ejemplo”. También le atraen la informática orientada a los activos financieros o la creación de modelos con inteligencia artificial. "Son cosas que me resultan muy interesantes y que también tienen mucha salida ahora”, aduce.