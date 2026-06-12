La inflación da un respiro en Extremadura antes del fin de las rebajas energéticas.

Los precios tuvieron en mayo un mejor comportamiento en Extremadura que en el conjunto de España. De hecho, en términos mensuales la inflación se contuvo con una bajada del 0,1%, frente al aumento del 0,1% contabilizado a nivel nacional. El dato extremeño del IPC del quinto mes del año también fue más moderado medido anualmente, con un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior, el más bajo entre todas las autonomías y siete décimas menos que el 3,2% de la media.

En todo el país, restaurantes y servicios de alojamiento, con una variación del 0,6%, fueron la partida que experimentó un mayor auge respecto a abril, consecuencia del aumento de precios tanto en servicios de alojamiento como en restaurantes, cafés, establecimientos de comida rápida y similares. Y es aquí donde está una de las razones del diferente comportamiento del IPC extremeño, donde los precios dentro de este grupo de productos cayeron un 0,1% respecto a abril. También la cesta de la compra tuvo una evolución más positiva en Extremadura, con un retroceso mensual del 0,3% en los alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,3% en el último año), mientras que en España se mantuvo estable (+2,2% anual).

Vivienda

En el capítulo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación fue del -0,1% tanto en la comunidad como en el agregado estatal, mientras que en el apartado de transporte, que incluye los carburantes, los precios se relajaron en ambos casos, si bien en el extremeño la tendencia fue más acusada (-0,6% frente a -0,2%).

No obstante, aquí hay que tener en cuenta que las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para la electricidad y el gas natural finalizaron el 1 de junio, lo que encarecerá ya desde este mes las factures que pagan familias y empresas por estos suministros; y los recortes de los carburantes tienen como fecha de caducidad el 30 de junio. Si estos descuentos no se prolongan, lo previsible es que eso se traduzca en subidas sensibles del IPC a lo largo de los próximos meses.

La subyacente

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 3,0%, dos décimas por encima de la del mes anterior y en Extremadura en el 2,3%, una décima más que en abril.

“Esta moderación puntual no puede utilizarse como excusa para relajar la protección de los hogares, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre energética y geopolítica”, señala UGT Extremadura en nota de prensa. En este sentido, el sindicato alerta de que “el encarecimiento de algunos costes puede volver a presionar los precios”, por lo que reclama “subidas salariales suficientes, una referencia del 4% en la negociación colectiva y la extensión de las cláusulas de garantía salarial para evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo”.