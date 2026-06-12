Laura Prieto, un 14 en Selectividad desde Villanueva de la Serena: "Si te organizas, tienes tiempo para otras cosas"

Extremadura ha registrado un 96,7% de aprobados en Selectividad y el tercer mejor resultado de las dos últimas décadas. Los resultados se han conocido este jueves y entre todos los números de la convocatoria hay cinco nombres propios que han alcanzado la nota máxima posible, un 14, y uno de ellos es el de Laura Prieto Parejo, alumna del IES San José de Villanueva de la Serena.

Laura estaba en casa, sin saber todavía que las notas ya se podían consultar, cuando una amiga le dio el aviso. Se metió deprisa en la plataforma junto a su madre y allí apareció una cifra que ni siquiera ella, acostumbrada a calificaciones excelentes, se había atrevido a imaginar. "Me dio una gran sorpresa. Me esperaba una buena nota, pero nunca un 14. Eso no entraba en mi cabeza", cuenta.

Los resultados no han llegado de casualidad. Laura ha terminado Bachillerato con una media de 10, pero aun así no daba por hecho que los exámenes de acceso fueran a salir perfectos. Iba con recelo, como tantos estudiantes, pensando que alguna prueba podía torcerse. "Yo me esperaba algún fallo, una nota de 13 y pico, pero un 14 no me lo esperaba", reconoce.

Javier Cintas

Lo que sí encontró más llevadero de lo que preveía fueron algunos exámenes. Había imaginado pruebas complicadas, especialmente Matemáticas. "Me la esperaba peor y el examen no fue para tanto. Los demás, bien. No encontré especialmente una prueba difícil", explica.

Una PAU casi perfecta

Los estudiantes extremeños se han examinado entre el 2 y el 4 de junio en trece sedes repartidas por diez localidades de la región. La Universidad de Extremadura ha situado la calificación media de las 30 materias objeto de examen en un 7,12 y ha destacado el alto porcentaje de aprobados.

Las mejores calificaciones han correspondido a tres alumnas y dos alumnos de los institutos Norba Caesarina, de Cáceres; Valle del Jerte, de Plasencia; Donoso Cortés, de Don Benito; San José, de Villanueva de la Serena, y Cuatro Caminos, también de Don Benito. En ese pequeño mapa de la excelencia aparece Laura, que ha vivido el resultado con una mezcla de alegría, incredulidad y calma.

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas, ha calificado la convocatoria como "una PAU impecable", sin incidencias reseñables y con las calificaciones publicadas incluso un día antes de lo previsto.

Farmacia en Sevilla

Fue este jueves, cuado llegó la sorpresa para Laura Prieto Parejo, estudiante que ha cursado Ciencias de la Salud y ya mira hacia Sevilla, donde quiere estudiar Farmacia. No ha tomado esa decisión por tradición familiar ni por un camino marcado desde casa. "No tengo ningún familiar farmacéutico", señala.

La elección ha ido madurando durante los últimos meses. También ha barajado Fisioterapia, una opción que le atraía por su relación con el deporte, pero al final han pesado más la química y la biología, "me gustan mucho".

Tampoco se cierra puertas sobre su futuro profesional. No sabe aún si acabará en una oficina de farmacia, en otro ámbito sanitario o en investigación, pero sí hay una parte que ya le despierta interés: "Yo creo que laboratorio me puede llenar mucho", apunta.

Una casa de doble alegría

En casa, la noticia se ha vivido con ilusión. Laura tiene un hermano mellizo, que también ha superado la prueba con una nota alta, por encima del 11,4, y un hermano mayor. "Se han quedado muy emocionados, la verdad", desvela sobre la reacción familiar.

Sus padres conocen bien el valor del estudio y del esfuerzo. Su padre es médico hematólogo en el hospital y su madre es profesora en un módulo de Administración. Pero Laura no presenta su resultado como algo reservado a quien vive solo para estudiar. Al contrario, insiste en una idea más sencilla y más útil para los estudiantes quienes vienen detrás: "organizarse, llevar las cosas al día y no abandonar lo que a uno le hace bien".

Natación para desconectar

Laura no solo estudia. También nada. Practica natación desde pequeña, después de haber probado otros deportes como voleibol o tenis, y compite a nivel regional. La piscina ha seguido formando parte de su vida incluso en los meses más exigentes del curso, cuando cualquier hora parecía contar.

"Yo he ido a competiciones que a lo mejor ocupaban todo el fin de semana o un sábado entero y la verdad es que no me ha supuesto un problema", cuenta. Para ella, el deporte no ha sido un obstáculo, sino una forma de respirar entre apuntes, exámenes y nervios. "Si tú te organizas y haces lo que te gusta, también te sirve para desconectar un poco del instituto", afirma.

Por eso rechaza esa imagen de que para sacar un 14 haya que vivir encerrada durante todo 2º de Bachillerato. "Yo creo que lo importante es el esfuerzo y la constancia. Y también saber organizarte. Sobre todo, llevar las cosas al día", sostiene.

"Que confíen en sí mismos"

A quienes empezarán 2º de Bachillerato el próximo curso, Laura les deja un consejo claro: confiar. "Que confíen en sí mismos, porque si trabajan durante el curso no van a tener problemas con la PAU. Al final es demostrar solo lo que saben. Que confíen en eso y no estén nerviosos", dice.

Después del verano llegará Sevilla, la universidad y una nueva etapa lejos de Villanueva de la Serena. De momento, Laura tiene por delante unas semanas para descansar, celebrar y asimilar una nota que la coloca entre los mejores expedientes de Extremadura.