El PSOE pide a Guardiola que aclare si avala el discurso "racista y xenófobo" del vicepresidente Óscar Fernández

El PSOE de Extremadura ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare de forma inmediata si avala el discurso "racista y xenófobo" del vicepresidente de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, después de que este haya anunciado que su departamento llevará a los tribunales cualquier traslado de menores migrantes no acompañados a Extremadura.

"Guardiola tiene que decir qué opina, aquí no vale estar de perfil ante un asunto de esta gravedad", ha afirmado el portavoz socialista, Manuel José González Andrade. El PSOE ha insistido en que "no existen dos gobiernos diferentes en Extremadura, uno del PP y otro de Vox", sino "un único gobierno que toma decisiones y que responde políticamente de ellas". Por eso, ha sostenido que los extremeños tienen derecho a saber si la presidenta comparte o no las declaraciones y la estrategia anunciada por su vicepresidente.

Vicepresidente de la Junta

"Cuando un miembro del Consejo de Gobierno anuncia que va a judicializar la acogida de menores migrantes, no habla en nombre propio. Habla como vicepresidente de la Junta de Extremadura. Por eso exigimos a Guardiola que dé la cara y explique si respalda esta decisión o si está dispuesta a desautorizarla".

La reacción socialista se produce después de que Fernández Calle haya anunciado este viernes que la Junta irá más allá del cauce administrativo y agotará todas las vías legales a su alcance contra los traslados de menores migrantes no acompañados desde otras comunidades a Extremadura. El consejero también ha avanzado que la administración autonómica pedirá a la Fiscalía pruebas de determinación de edad en aquellos casos en los que no haya documentación fiable o existan dudas razonables.

Acusaciones de racismo y xenofobia

El portavoz socialista ha afirmado que las declaraciones realizadas por Fernández Calle "emanan racismo y xenofobia" y ha considerado que representan una forma de entender la política basada en el señalamiento de personas vulnerables.

"Cuando se eliminan la solidaridad y la justicia social de la acción política, cuando se criminaliza a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en cooperación internacional y ayudan a quienes más lo necesitan, terminan produciéndose anuncios como el que hemos conocido hoy por parte de un consejero de Vox del Gobierno de Guardiola".

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Para el PSOE, las medidas anunciadas por la Junta "rozan los límites de lo legal y, sobre todo, los límites de lo humano". "Estamos hablando de niños y niñas y tratar a personas vulnerables como si fueran mercancías qsupone perder el respeto a la dignidad humana y a los valores fundamentales que deben inspirar cualquier acción pública", concluye.