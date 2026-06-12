La UEx convoca 27 plazas para profesores titulares y una para catedráticos

La Universidad de Extremadura mueve ficha para reforzar su plantilla docente e investigadora. El Rectorado de la UEx ha convocado un concurso extraordinario de acceso a cuerpos docentes universitarios que afecta a 28 plazas de profesorado funcionario en la región.

La convocatoria incluye 27 plazas de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Profesoras y Profesores Titulares de Universidad. De ellas, 26 salen por turno libre y una queda reservada al turno de discapacidad. A estas se suma una plaza de promoción interna al Cuerpo de Catedráticas y Catedráticos de Universidad, también en turno de discapacidad.

Según la información facilitada, el Rectorado ha impulsado este procedimiento previa negociación con los agentes sociales y "habida cuenta la transitoriedad de la normativa reguladora". La convocatoria llega después de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UEx en la sesión celebrada el 21 de mayo de 2026.

Las plazas proceden de las Ofertas de Empleo Público de Personal Docente e Investigador correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. En el caso de las 26 plazas de profesorado titular por turno libre, una de ellas se vincula al programa I3, centrado en la actividad investigadora y con reserva del 15% de la tasa de reposición.

Quién puede presentarse

La convocatoria establece como requisito general tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán participar nacionales de aquellos países a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, se aplique la libre circulación de trabajadores y trabajadoras.

Además, la convocatoria contempla la participación de cónyuges y descendientes en los términos previstos, así como de personas extranjeras no comunitarias cuando en su país de origen se reconozca a españoles y españolas aptitud legal para ocupar puestos análogos en la docencia universitaria.

Sobre ese reconocimiento efectivo de aptitud legal, el Consejo de Universidades recabará informe de los ministerios con competencias en Asuntos Exteriores y en Administraciones Públicas.

Requisitos generales y específicos

Los aspirantes deberán tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa. También deberán acreditar la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de las plazas convocadas.

La UEx exige, además, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas ni encontrarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

A estos requisitos se suman la titulación exigida, el abono de los derechos de examen y, en cada caso, la acreditación para el acceso al cuerpo docente correspondiente. Para la plaza de catedráticos, será necesario haber prestado al menos dos años de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en el cuerpo de profesores titulares de universidad.

Cupos de discapacidad y programa I3

En las plazas reservadas al cupo de discapacidad, los candidatos deberán tener reconocida legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. También tendrán que aportar una certificación de capacidad funcional para el desarrollo de las tareas vinculadas al puesto.

En la plaza relacionada con el programa I3 se tendrá en cuenta la excelencia investigadora, un criterio asociado a trayectorias científicas destacadas y a la consolidación de personal investigador en el sistema universitario.

Respecto a la plaza de promoción interna, podrá optar el personal funcionario de carrera en activo del cuerpo de profesoras y profesores titulares de universidad con destino actual definitivo en la Universidad de Extremadura.

Veinte días naturales para presentar solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez finalizado ese periodo, el rector dictará resolución en el plazo máximo de 20 días hábiles con la lista provisional de personas admitidas y excluidas. Después se abrirá un plazo de 10 días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión. Concluido ese trámite, se publicará la lista definitiva.