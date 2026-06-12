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Previsión meteorológica

Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez estarán en alerta amarilla este viernes por altas temperaturas

Los avisos permanecerán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas

Se esperan máximas de 40 grados en Badajoz y 37 en Cáceres

Un hombre refrescándose en plena ola de calor.

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El Periódico Extremadura

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Las zonas de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y de Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, permanecerán este viernes, 12 de junio, bajo aviso amarillo ante el riesgo por altas temperaturas, que pueden alcanzar los 40 y 37 grados centígrados, respectivamente.

De esta forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos de nivel amarillo, que estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Así, para la jornada se esperan temperaturas máximas altas, con valores que alcanzarán los 40 grados en Badajoz y los 37 en Cáceres. El cielo estará poco nuboso o despejado por la mañana, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna, con baja probabilidad de chubascos dispersos acompañados de tormenta, principalmente en zonas próximas a la divisoria con Portugal.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán de forma ligera o moderada y las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento soplará flojo, con algún intervalo moderado, de componentes este o sur.

Resto del país

En España, las altas temperaturas, el oleaje y las rachas de viento pondrán en aviso este viernes a zonas de Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia en un día en el que Cádiz alcanzará el nivel naranja por olas y por rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora (km/h).

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico indica que las máximas subirán en la mitad norte, el norte de la meseta sur y Extremadura, la Comunidad Valenciana y Baleares, ascensos que serán notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia. De hecho, se podrán superar los 35ºC en el cuadrante suroeste y en el oeste de Galicia e incluso los 37-38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Por el contrario, las mínimas subirán en la mitad norte y en el suroeste; en el Cantábrico, noreste y sureste se esperan descensos ligeros o pocos cambios. Se prevén noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. Asimismo, se prevé un aumento de las temperaturas en Canarias, sobre todo en medianías y cumbres.

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