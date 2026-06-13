Visita de León XIV
Soraya proclama su fe tras conocer al Papa: "Mi devoción por Dios nunca ha sido una moda"
La artista extremeña recuerda su colegio de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús y su etapa en una residencia de religiosas en Madrid
La visita del Papa a España, que concluyó este viernes en Canarias, ha dejado miles de testimonios de personas que han tenido la oportunidad de encontrarse con él. Entre ellos, los de muchos extremeños, como la cantante Soraya Arnelas, quien ha compartido uno de los mensajes más personales de los últimos tiempos tras participar en los actos con motivo de la estancia del Pontífice en el país. La cantante ha reivindicado en sus redes sociales el papel que la fe desempeña en su vida y ha asegurado que forma parte de ella desde pequeña.
La artista acompaña su reflexión con una fotografía de hace cerca de 30 años durante unos campamentos de su colegio, Nuestra Señora de los Remedios, en Valencia de Alcántara. "No, mi devoción por Dios nunca ha sido una moda, es mi forma de vivir, lo que siempre he aprendido y vivido desde pequeña", escribe la artista.
Residencia de monjas
En su publicación, la cantante rememora su vínculo con la congregación del Sagrado Corazón de Jesús y repasa algunos de los momentos que han marcado su formación personal. Cuenta además su llegada a Madrid con 18 años, cuando su madre la envía a una residencia de religiosas situada en la plaza del Senado, donde dice que vivió años muy felices.
"Aunque no soy una cristiana perfecta, y tampoco de manual, mi fe en Dios va por encima de todo", afirma la artista, que insiste en que el amor por Dios "no puede ser una moda".
Muy unida a su pueblo natal, Valencia de Alcántara, al que regresa siempre que puede y donde están su familia y amigos, Soraya no esconde el cariño que siente por su tierra. Aquí conserva buena parte de sus recuerdos de infancia y juventud, un sentimiento de arraigo que ha reflejado en momentos tan importantes como su boda en Cáceres.
En familia
La artista tuvo la oportunidad de conocer esta semana a León XIV y de interpretar su tema 'Qué bonito' ante más de 12.000 voluntarios que han colaborado en los actos organizados estos días. Una experiencia que, según relata, la conecta con su juventud, los grupos cristianos, el coro de la iglesia, sus compañeros de colegio y numerosos recuerdos de esa etapa.
Soraya destaca también que pudo compartir este momento con su marido y sus dos hijas. Olivia llegó a abrazar al Papa en nombre de muchos niños que habrían querido estar allí, mientras que Manuela le entregó un dibujo realizado por ella misma.
La cantante reconoce que vivió la jornada con tanta intensidad que apenas tomó fotos. "Sigo en una nube maravillosa", confiesa. Como anécdota final, cuenta que llevó unas perrunillas para regalar al Pontífice, aunque finalmente no consiguió entregárselas. "Me las comeré a su salud, querido León XIV", ha bromeado.
Con este mensaje, la extremeña vuelve a mostrar su lado más íntimo y personal para reivindicar unas raíces, una fe y unos valores familiares que guian su vida y que ahora procura transmitir a sus hijas.
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