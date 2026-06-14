Comienza una semana para sumar latidos contra la leucemia en Extremadura

La lucha contra la leucemia se medirá esta semana también en gestos pequeños: una visita a un hospital, una mesa informativa, una charla, un baile compartido o una conversación capaz de resolver dudas sobre la donación de médula ósea. La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) celebrará desde este lunes, 15 de junio, y hasta el día 21 una nueva edición de la Semana contra la Leucemia, una programación con la que pretende "visibilizar la realidad de los pacientes oncohematológicos, reforzar el apoyo a las familias y recordar la importancia de la donación de médula ósea como oportunidad de vida".

La entidad ha recordado que la leucemia es uno de los cánceres de sangre con mayor presencia en la infancia y la juventud y que continúa siendo un "reto sanitario y social". Por eso, ha insistido en la necesidad de "seguir sensibilizando sobre el registro de donantes jóvenes y comprometidos" y de acompañar emocionalmente a quienes reciben un diagnóstico complejo.

Bajo el lema #LatidosContraLaLeucemia, ADMO invita a la ciudadanía a "sumar sus latidos a los de los pacientes, familias y profesionales que conviven cada día con la enfermedad". Las actividades se desarrollarán en hospitales, bibliotecas, centros educativos, espacios públicos y centros comerciales de distintos puntos de la región.

Primeras visitas e información

La programación arrancará este lunes con una visita al Hospital Materno Infantil de Badajoz, a las 9.00 horas, y continuará a las 10.30 horas en el Hospital de Mérida. En ambos centros, integrantes de ADMO entregarán detalles elaborados para la ocasión a pacientes y profesionales sanitarios, en gestos simbólicos pensados para reforzar el acompañamiento emocional y agradecer la labor diaria de los equipos.

Ese mismo día se instalarán mesas informativas sobre la leucemia y la donación de médula ósea en la Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura en Cáceres, a las 11.00 horas, y en la de Badajoz, a las 18.30 horas.

Deporte, baile y solidaridad

El martes 16, a las 10.30 horas, el Hospital Materno Infantil de Badajoz acogerá la presentación del proyecto deportivo y solidario La Transpirenaica, impulsado por Transpiry Roosters, que recorrerá el norte del país llevando el mensaje de la donación de médula ósea y el acompañamiento a pacientes oncohematológicos. La iniciativa unirá deporte, reto personal y solidaridad.

También el martes, a las 11.00 horas, voluntarios de ADMO visitarán el Hospital Universitario de Badajoz, donde entregarán detalles a pacientes y sanitarios. La jornada se cerrará a las 20.30 horas con la actividad Baila contra la Leucemia, junto a la academia Dame la Clave, en el parque José Pérez Jiménez de Badajoz. La propuesta combinará una tarde de convivencia y baile con información sobre la donación de médula ósea y la realidad de la enfermedad.

Actividades en Cáceres, Navalmoral, Hervás y Zafra

El miércoles, las actividades comenzarán a las 10.00 horas con una visita al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Por la tarde, a las 17.30 horas, se instalará una mesa informativa en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

El jueves 18, los voluntarios de ADMO visitarán a las 9.00 horas el Hospital San Pedro de Alcántara. A esa misma hora se celebrará una charla informativa, seguida de un desayuno solidario, en Villar del Rey. La programación continuará a las 11.00 horas con un concierto de Eva Saint en el hospital cacereño y, a las 17.30 horas, con una mesa informativa en Hervás.

El viernes, ADMO instalará a las 10.30 horas un stand solidario en el Centro Comercial Ruta de la Plata de Cáceres y, a las 12.00 horas, realizará una visita al Hospital de Zafra.

Donantes de 18 a 40 años: ¿Cómo dar el paso?

Con motivo de esta semana de sensibilización, ADMO ha recordado que cualquier persona sana y solidaria, de entre 18 y 40 años, puede informarse sobre cómo registrarse como donante de médula ósea. La entidad ha subrayado que esos pequeños pasos pueden convertirse en grandes cambios en la vida de quienes esperan una oportunidad.

La entidad explica que la donación es un acto altruista y sin compensación económica, pero con un valor esencial: ofrecer una oportunidad de vida a pacientes que necesitan un trasplante. En Extremadura, ADMO gestiona las citas para realizar la primera extracción de sangre para el tipaje en hospitales de la región, siempre con cita previa y tras haber recibido la documentación correspondiente.

Las personas interesadas pueden contactar con ADMO-Extremadura por correo postal en la avenida Sinforiano Madroñero, 31, 1º D, 06011 Badajoz; por teléfono, en el 924 27 16 46 y el 618 657 026; o a través de los canales habilitados por la asociación. La atención a donantes se realiza, con posibles variaciones, de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas.

Entre los centros donde actualmente se puede realizar la extracción, siempre con cita gestionada por ADMO, figuran hospitales de Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Coria, Don Benito-Villanueva, Llerena, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Talarrubias y Zafra.

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