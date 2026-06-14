Extremadura asume un papel clave en la red ibérica de tecnología cuántica e inteligencia artificial

Extremadura ha asumido un papel destacado en la red ibérica que busca impulsar las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial en el espacio transfronterizo entre España y Portugal. El Centro de Supercomputación de Extremadura (COMPUTAEX) ha participado en la presentación institucional de este proyecto estratégico, en el que están integradas 17 entidades españolas y portuguesas y en el que el centro extremeño coordinará la línea de demostradores tecnológicos sectoriales.

La iniciativa, denominada "Impulso estratégico de las capacidades en tecnologías cuánticas e inteligencia artificial en el espacio ibérico transfronterizo", tiene como objetivo reforzar el desarrollo y la aplicación práctica de dos ámbitos llamados a tener un papel central en la transformación digital, la competitividad territorial y la modernización de sectores estratégicos. El proyecto ha sido seleccionado como operación estratégica del programa de cooperación transfronteriza España-Portugal (POCTEP 2021-2027).

Aplicaciones reales para sectores estratégicos

COMPUTAEX coordinará una de las líneas de trabajo del proyecto: la dedicada a los demostradores tecnológicos sectoriales. Esta parte de la iniciativa está orientada a facilitar la aplicación real de las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial en ámbitos como la salud, la energía, la ciberseguridad, el medio ambiente o la agroalimentación.

El objetivo es que estas tecnologías no se queden solo en el terreno de la investigación, sino que puedan traducirse en soluciones útiles para empresas, administraciones, centros científicos y sectores productivos. La participación extremeña permitirá, además, reforzar la estrategia regional en tecnologías avanzadas y transformación digital.

Una red con 17 entidades de España y Portugal

El director general de COMPUTAEX, Juan Antonio Rico, ha participado en Santiago de Compostela en la jornada de presentación oficial del proyecto y también en la reunión del Grupo de Trabajo Conjunto, en la que se ha abordado la planificación de las actuaciones previstas para la primera anualidad.

La red trabajará sobre cuatro líneas principales: la creación de una red de innovación ibérica en tecnologías cuánticas e inteligencia artificial, el impulso de la investigación y la innovación, el desarrollo de demostradores tecnológicos y la transferencia y sostenibilidad de los resultados.

El proyecto está liderado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y cuenta con la participación de entidades como el Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (CESGA), universidades españolas y portuguesas, centros de investigación, administraciones públicas y organismos tecnológicos. Entre ellos figuran la Universidad de Extremadura, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de A Coruña, la Universidade do Minho, la Universidad de Vigo, la Universidad de Évora, la Universidad de Aveiro, el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, la Agencia Digital de Andalucía y COMPUTAEX.

Computación cuántica en Extremadura

La incorporación de COMPUTAEX a esta red se suma a otras iniciativas vinculadas a la computación y las tecnologías cuánticas en las que ya participa el centro extremeño. Actualmente, COMPUTAEX forma parte de cinco proyectos relacionados con este ámbito, entre ellos la instalación y puesta en operación de las primeras infraestructuras cuánticas públicas en Extremadura.

Estas infraestructuras incluyen un emulador cuántico y el despliegue de una red cuántica segura basada en tecnología de intercambio cuántico de claves. Ambas herramientas están orientadas a investigadores, entidades y empresas de la región, con el objetivo de acercar estas capacidades al tejido científico, institucional y empresarial extremeño.

Talento, innovación y colaboración internacional

La participación en esta red ibérica permitirá a Extremadura reforzar su presencia en una de las áreas tecnológicas con mayor proyección en Europa. Las tecnologías cuánticas tienen potencial para resolver problemas complejos en campos como la salud, la energía, la industria, el medio ambiente o la ciberseguridad, mientras que la inteligencia artificial ya está transformando procesos productivos, servicios públicos y modelos de investigación.

El proyecto también busca favorecer la generación de conocimiento, la atracción de talento y la colaboración con entidades de referencia nacionales e internacionales. Para Extremadura, supone una oportunidad para ampliar su ecosistema de innovación, fortalecer sus capacidades tecnológicas y conectar sus infraestructuras científicas con una red transfronteriza llamada a ganar peso en los próximos años.

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