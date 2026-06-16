Extremadura pondrá en marcha un mapa para medir la capacidad de generación y acceso de su red eléctrica

Extremadura pondrá en marcha un mapa de capacidad energética que se actualizará de forma periódica y que permitirá analizar las posibilidades de generación y acceso disponibles en los distintos nudos de la red eléctrica de la región. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, durante la Asamblea General del Clúster de la Energía de Extremadura, celebrada en Badajoz.

La consejera ha defendido que Extremadura se ha situado como "uno de los grandes polos energéticos de Europa" por su capacidad de generación, su apuesta por la innovación y su contribución a la estabilidad del sistema eléctrico. "Tenemos capacidad de generación, innovación y damos estabilidad al sistema eléctrico", ha señalado Morán, que ha enmarcado el nuevo mapa dentro de las medidas que la Junta quiere impulsar para ordenar el crecimiento del sector.

Según ha explicado, la herramienta permitirá disponer de un análisis actualizado de las capacidades de generación y acceso en la red eléctrica extremeña. La intención del Ejecutivo autonómico es que este instrumento sirva para conocer con mayor precisión las posibilidades reales de conexión y desarrollo de nuevos proyectos en un momento en el que la región concentra buena parte de su estrategia industrial en torno a la energía.

Nuevas ayudas

Morán ha anunciado también el propósito de desarrollar nuevas líneas de ayudas dirigidas al ahorro energético, al impulso del autoconsumo y al desarrollo del almacenamiento. La consejera ha subrayado que para el Gobierno de María Guardiola es "imprescindible seguir impulsando las comunidades energéticas, la movilidad sostenible o los Certificados de Ahorro Energético".

La Junta prevé, además, continuar con actuaciones de ahorro y eficiencia dentro de la propia Administración autonómica. La consejera ha insistido en que Extremadura ha logrado posicionarse como una de las grandes referencias europeas en generación renovable. "Producimos ya más de la mitad de nuestra electricidad a partir de fuentes limpias y nos situamos entre los territorios con mayor capacidad fotovoltaica del país", ha detallado.

Almacenamiento energético

Durante su intervención, Morán ha situado el almacenamiento energético como uno de los principales retos de futuro. La consejera ha señalado que el sector debe ser capaz de gestionar la producción eléctrica de forma eficiente, segura y estable, especialmente en un contexto de creciente peso de las renovables.

El almacenamiento permite que la energía producida en un momento determinado pueda utilizarse cuando realmente se necesita. También contribuye a estabilizar la red eléctrica, reducir fluctuaciones, mejorar la calidad del suministro y aumentar la resiliencia del sistema ante incidencias o cambios bruscos en la generación.

Morán ha recordado la reciente inauguración de la mayor batería de almacenamiento de energía de España en Campo Arañuelo y ha destacado el papel del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. "Este centro está llamado a convertirse en una referencia internacional en investigación aplicada al almacenamiento energético y a fortalecer el ecosistema industrial y tecnológico vinculado a las energías limpias", ha afirmado.

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Planificación eléctrica

La consejera ha reivindicado también que la Planificación de Red Eléctrica Horizonte 2030 atienda las demandas planteadas desde la Junta de Extremadura. Morán ha defendido que la región necesita que la planificación estatal acompañe su capacidad de generación y sus expectativas de desarrollo industrial.

En ese contexto, ha insistido en que Extremadura vive un momento "lleno de oportunidades" y ha llamado a mantener la colaboración entre administraciones, empresas y agentes del sector para que la energía siga siendo uno de los motores de crecimiento de la comunidad.

Almaraz

Morán ha vinculado además el futuro energético de Extremadura con la continuidad de la central nuclear de Almaraz, una de las prioridades del Ejecutivo autonómico en esta materia. La consejera ha asegurado que el impulso a las renovables y al conjunto del sector energético "pasa, sin ninguna duda, por la continuidad de la vida útil" de la planta.

"Almaraz no se puede cerrar porque es vital para Campo Arañuelo, para Extremadura y para España. Y también para nuestro desarrollo industrial y económico", ha subrayado.

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La consejera ha señalado que en las próximas semanas se publicará el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y ha defendido que la región no puede perder activos energéticos en un momento en el que aspira a atraer empresas y proyectos industriales. "Queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos que vengan empresas y proyectos y no nos podemos permitir perder activos", ha concluido.