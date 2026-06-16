La extremeña Francisca García-Moreno liderará un programa mundial de cirugía del trauma

La doctora extremeña Francisca García-Moreno, directora de los cursos Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) de la Asociación Española de Cirugía, ha sido nombrada DSTC Chair Elect y se convertirá en la primera especialista española en asumir la máxima responsabilidad de este programa internacional de formación avanzada en cirugía del trauma.

El nombramiento se ha producido durante la International Surgical Week, celebrada el pasado mes de abril, y permitirá a García-Moreno asumir la presidencia del comité internacional del programa en el periodo 2028-2030. Será la primera cirujana española que acceda a este cargo desde la creación de la iniciativa hace casi tres décadas.

El programa DSTC, impulsado por la International Association for Trauma Surgery and Intensive Care (IATSIC), está considerado uno de los principales estándares internacionales para la formación de cirujanos en la atención al paciente traumatizado grave. Actualmente está presente en más de 30 países y coordina más de 50 cursos anuales dirigidos a profesionales responsables del abordaje quirúrgico del trauma.

Un reconocimiento a la cirugía española

La Asociación Española de Cirugía ha destacado que esta designación supone un "importante reconocimiento" al prestigio alcanzado por la cirugía española en el ámbito internacional y al compromiso de sus profesionales con la formación, la excelencia asistencial y el desarrollo del conocimiento quirúrgico.

"El nombramiento de la doctora Francisca García-Moreno supone un motivo de orgullo para toda la cirugía española y un reconocimiento al nivel científico, docente y asistencial de nuestros profesionales", ha afirmado el presidente de la Asociación Española de Cirugía, Salvador Navarro.

Navarro ha subrayado además que el hecho de que una representante española asuma por primera vez la máxima responsabilidad del programa DSTC "demuestra el prestigio que nuestros especialistas han alcanzado en los principales foros internacionales y refuerza la posición de liderazgo de la cirugía española en el ámbito de la formación y la innovación quirúrgica".

Trayectoria en cirugía de urgencias

García-Moreno es actualmente jefa de sección de Cirugía de Urgencias del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital La Paz. Su trayectoria ha estado vinculada durante años a la cirugía del trauma y a la formación especializada, con una participación activa en la organización y desarrollo de los cursos DSTC en España.

Sara Fernández

Durante los próximos cuatro años, la doctora participará en la dirección estratégica del programa con el objetivo de impulsar su crecimiento y adaptarlo a los nuevos retos de la atención al paciente traumatizado. Entre las líneas de trabajo previstas figura la expansión conjunta de los programas DSTC, para cirujanos; DATC, para anestesiólogos, y DPNTC, para enfermería, con el fin de reforzar un enfoque multidisciplinar de la atención al trauma.

También participará en el desarrollo de la séptima edición del Manual DSTC, una de las principales obras de referencia internacional para la formación y actualización de los profesionales implicados en la atención quirúrgica al paciente traumatizado.

"Es un honor asumir esta responsabilidad y representar a la cirugía española en un programa que ha contribuido de forma decisiva a mejorar la formación de miles de profesionales en todo el mundo", ha señalado García-Moreno.

La doctora ha añadido que los próximos años serán "una oportunidad para seguir fortaleciendo la colaboración internacional, ampliar el alcance de los programas de formación y continuar avanzando en la mejora de la atención a los pacientes traumatizados mediante un enfoque multidisciplinar y basado en la excelencia".

Con este nombramiento, España pasará a ocupar por primera vez la presidencia internacional de un programa que se ha consolidado como referencia mundial en la formación avanzada en cirugía del trauma y que cada año contribuye a la capacitación de cientos de profesionales sanitarios.