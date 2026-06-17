La llegada de inmigrantes se frenará y pasará factura a Galicia: casi 15.000 habitantes menos en 2041

Galicia lleva tres años sumando habitantes a su censo, pero lo que parecía ser el final de un largo invierno demográfico se podría quedar en un espejismo. Las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan un jarro de agua fría sobre las expectativas de recuperación, pues prevén que la comunidad vuelva a perder población a partir de 2033, de manera que se situará en el horizonte de 2041 con casi 15.000 habitantes menos.

Rebajará así su censo a 2.713.065 residentes, un 0,5 por ciento menos que los que prevé el INE para 2026. Galicia será además una excepción en España, donde ganan población todas las comunidades menos cuatro. ¿Y por qué ocurre esto? El saldo vegetativo seguirá negativo: las defunciones continuarán superando los nacimientos, a pesar de que habrá casi 1.400 partos más al año en 2040. Pero la inmigración, que hasta ahora actuaba de salvavidas y permitía crecer a la autonomía gallega, se irá desinflando poco a poco.

El INE prevé que lleguen a Galicia en 2040 un total de 26.536 inmigrantes, pero son un 36 por ciento menos que los 41.888 previstos para este año. Lo que sí mejorará es la llegada de residentes de otras comunidades autónomas, pues se pasará de los 23.652 de ahora a 27.732 (unos 4.000 más). Este incremento, sin embargo, no compensará la caída de los extranjeros.

En todo caso, el saldo migratorio continuará siendo positivo, pues llegarán más residentes de fuera de los que emigran. La previsión del INE es que se reduzca la marcha de gallegos al extranjero, pues si ahora se van 18.731, en 2040 serán 13.858 (unos 4.800 menos) y aumenten, por otro lado, las mudanzas a otras comunidades: en un horizonte de quince años serán 25.200 (3.100 más que en la actualidad).

En el año 2040 el INE prevé que el número de habitantes nacidos en el extranjero será ya el 21 por ciento de toda la población de Galicia.

Más defunciones que nacimientos

El balance será positivo, pues Galicia atraerá 15.000 habitantes más de los que se marchan, pero esta cifra será insuficiente para compensar un saldo vegetativo (la diferencia entre muertes y nacimientos) que seguirá siendo negativo. Y la razón está en el elevado envejecimiento poblacional de la comunidad autónoma. Pese a que habrá más nacimientos en 2040 (se registrará un aumento de casi 1.400 alumbramientos), las defunciones crecerán todavía más (2.772).

Si en este año 2026 morirán 32.922 gallegos, según las proyecciones del INE, en 2040 serán 35.694. Y, por el contrario, los nacimientos continuarán muy por debajo de estas cifras: de 13.606 alumbramientos en la actualidad se pasará a 14.997.

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En España, por el contrario, la población aumentará un 8,5 por ciento. La Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid serán los territorios que ganen más habitantes. Y solo cuatro perderán población: Extremadura (4,5 por ciento menos), Castilla y León (0,9 por ciento), Asturias (1,6 por ciento) y Galicia (con un descenso 0,5 por ciento).

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