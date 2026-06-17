La Extremadura de 2041: casi 50.000 habitantes menos, la mayor sangría demográfica de todo el país

Las proyecciones de población que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer este miércoles dibujan una Extremadura que dentro de quince años tendrá bastantes menos habitantes y estará mucho más envejecida. Si el problema demográfico que castiga la región, combinación de baja natalidad, escasa densidad poblacional, envejecimiento y dificultad para retener jóvenes, no desaparece, en el horizonte de 2041 ninguna otra comunidad autónoma habrá perdido, en términos porcentuales, tantos vecinos de sus ciudades y pueblos como la extremeña: un 4,5% menos del censo, cerca de 50.000 personas.

Si todo sigue igual

Las proyecciones de población del INE no constituyen una predicción, en el sentido de que no tienen como objetivo determinar cuál es la evolución demográfica que tendrá lugar con más probabilidad. En su lugar, lo que hacen es mostrar la perspectiva que se abre si se mantienen las tendencias demográficas actuales. Son variables que se acaban de perfilar con la opinión de un grupo de expertos en demografía de toda España, a los que se les dirige una encuesta. Y si tanto una como otra premisa se cumplen, en el horizonte de 2041 la región tendrá casi 47.900 habitantes menos que al cierre del presente ejercicio y salvará raspando la barrera del millón de habitantes (contará con 1.007.474 frente a los 1.055.342 de 2026). La provincia de Badajoz verá reducido su padrón en 32.194 personas (un 4,83%) y se quedará en los 634.300, mientras que en la de Cáceres el retroceso se estima en 15.674 habitantes (4,03%), que llevarán el total a 373.174.

Esta proyección contrasta con la del conjunto del país, que en este mismo intervalo temporal ganará más de 4,2 millones de habitantes y superará los 53,8 millones. También con el balance de la mayor parte de las comunidades autónomas: solo otras tres perderán población, todas en el oeste peninsular: Castilla y León, Galicia y Asturias.

Saldo vegetativo

Gran parte de la sangría poblacional extremeña tiene su origen en el comportamiento del saldo vegetativo, que es la diferencia entre nacimientos y defunciones. Con un continuo descenso de los nacimientos y un incremento de las defunciones, el balance tendrá cada vez un color más rojo. Porque, cruzando ambos indicadores, si el crecimiento vegetativo proyectado para este mismo año es ya un mal dato (-5.042), mejora con mucho el panorama que se vislumbra para dentro de década y media, con 6.505 fallecimientos más que alumbramientos en 2040. El balance migratorio con el exterior apenas sí compensaría menos de la mitad de esta disminución. Será positivo en 2.668 personas, pero con una significativa disminución de la inmigración que llega a Extremadura procedente del extranjero, que caerá de 8.675 a 6.372 personas en este periodo. Como a día de hoy, el saldo migratorio interautonómico será negativo en 2040, si bien, en un contexto de pérdida de población joven, se irá moderando: de los -1.174 actuales a los -306 de 2040.

En el conjunto del país

El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos durante todo el periodo proyectivo, dará lugar también en el conjunto del país a un saldo vegetativo negativo. El saldo migratorio sería positivo en todos los años del periodo proyectivo, lo que provocará, en balance, un aumento de población. En consecuencia, el aumento poblacional se deberá, exclusivamente, a la migración internacional.

Envejecimiento y dependencia

Las proyecciones del INE también revelan un progresivo envejecimiento de la población residente en Extremadura. De mantenerse las tendencias demográficas establecidas, en apenas quince años la edad media aumentará en más de cuatro años en la región (de los 46,3 a los 50,4); mientras que la mediana, la que separa el conjunto en dos mitades iguales, será en 2041 de 53,5, por los 48,1 años actuales.

Por otro lado, el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 23,5% del total, alcanzará un máximo del 33,1% en 2041, lo que disparará la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años). Avanzará del 57,5% al 79%, por un 63,9% en todo el país.