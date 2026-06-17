Las pruebas de alergia y gasometrías del SES en Extremadura requerirán 14,7 millones en reactivos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la contratación del suministro de reactivos para la realización de determinaciones de alergia y gasometrías en los distintos laboratorios del Servicio Extremeño de Salud (SES), por un importe de 14.722.433 euros y un plazo de ejecución de 48 meses.

La Junta ha defendido que este suministro resulta "imprescindible" para garantizar la adecuada prestación asistencial y el funcionamiento ordinario de los laboratorios y unidades clínicas del SES. Las determinaciones de gasometría y parámetros asociados, así como las técnicas de alergia, forman parte de la cartera de servicios diagnósticos y se realizan de manera continua, urgente y con elevados volúmenes de actividad en todas las áreas de salud.

La alergia alimentaria implica una reacción del sistema inmunitario frente a un alimento, mientras que la intolerancia se debe a la incapacidad de digerir o metabolizar ciertos componentes. / ShutterStock

Pruebas diagnósticas

El contrato permitirá cubrir durante cuatro años una parte esencial de la actividad de los laboratorios sanitarios extremeños. Las gasometrías se emplean de forma habitual en la atención clínica para valorar parámetros vinculados al estado respiratorio y metabólico de los pacientes, mientras que las pruebas de alergia forman parte del diagnóstico ordinario en este ámbito asistencial.

Además de este contrato, el Consejo de Gobierno ha autorizado también la contratación de los servicios de mantenimiento del Proyecto Zurbarán del SES, por un importe de 3.389.888,68 euros. En este caso, el plazo previsto es de 36 meses, con posibilidad de prórroga de hasta 24 meses más.

Radiología digital

A través del Proyecto Zurbarán, el SES dispone de una solución corporativa de radiología digital homogénea, centralizada y accesible desde los hospitales y centros asistenciales que requieren el uso de sistemas de imagen médica.

El objeto del contrato es garantizar el mantenimiento integral, el soporte especializado y la evolución continua del hardware y el software, de forma que todos los componentes del sistema mantengan su operatividad, actualización tecnológica, seguridad y adecuación funcional a las necesidades asistenciales del SES.

En conjunto, las dos contrataciones autorizadas en materia sanitaria suman 18.112.321,68 euros.

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