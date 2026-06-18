Más de 200 colegios extremeños avanzan en mejoras para reducir el calor en las aulas. La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, cifra en 74 los centros en los que ya se están realizando obras de climatización y estima que otros 130 se acogerán a la convocatoria de ayudas municipales que se ha lanzado este año.

"Es una vergüenza la dejadez de losdistintos gobiernoso del PSOE durante 30 años de mandato en Extremadura. Climatizar no es solo colocar ventiladores y esplits, es invertir en infraestructuras educativas, porque lo que pasa muchas veces es que no hay ni capacidad eléctrica (para enchufar esos aparatos)", ha afirmado en el pleno de la Asamblea.

Un hemiciclo "fresquito"

Valencia ha respondido así a la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, que en la sesión de control se ha preguntado si ante la falta de respuestas de la Administración, lo que habría que hacer para tomar conciencia del problema es apagar el aire acondicionado del hemiciclo de la Asamblea, donde según la formación "te mueres de frío" sin traje chaqueta.

La consejera ha defendido el impulso que está dando el Ejecutivo regional a la climatización de las aulas. "El gobierno de María Guardiola ha sido el primero en poner medidas para que sea una realidad", ha sentenciado tras recordar que la Consejería de Educación ha creado una Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas. Además, los presupuestos de 2026 contemplan 83 millones de euros para obras en los centros educativos y 30 millones para obras de eficiencia energética para los institutos de Educación Secundaria para el autoconsumo eléctrico.

Ley de 2019

Fernández, por su parte, ha criticado que se incumple "sistemáticamente" la Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños por parte de los sucesivos gobiernos desde su aprobación. En este punto ha señalado que el PP está en el gobierno desde 2023, tiempo en el que no han hecho "nada, y seguramente no harán nada" para cumplir con una norma que ya tiene siete años.

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, en el pleno de la Asmblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La diputada se ha preguntado cuántos "golpes de calor" van a tener que producirse en los centros para que "espabilen y hagan su trabajo", al tiempo que ha señalado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estipula que no se puede trabajar a más de 27 grados.

Plantillas docentes

En materia educativa, Valencia también ha respondido a una pregunta de la diputada socialista Silvia González Chaves sobre las previsiones para el cierre de la plantilla de funcionamiento del curso escolar 2026-2027 en los centros públicos. La parlamentaria socialista ha advertido de la supresión de 10 docentes de Infantil solo en la ciudad de Badajoz.

La diputada del PSOE Silvia González Chaves, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La consejera ha contestado que las plantillas funcionales son "vivas" y se adaptan cada curso en función de las necesidades de los centros. En este sentido, ha asegurado que no se ha eliminado "a ningún docente que tuviera que tener una cobertura directa con los alumnos", sino que se ha realizado una "reestructuración" atendiendo siempre a "criterios técnicos".

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Valencia se ha referido de forma concreta al colegio Príncipe de Asturias, en la pedanía pacense de Alvarado, y ha asegurado que "de momento no se va a cerrar". "Estamos esperando a ver qué pasa con las matrículas y en función de eso veremos a ver qué pasa, pero esta Consejería no va a cerrar ningún colegio", ha manifestado.