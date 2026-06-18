Hasta 5.000 euros para pagar la luz o el fútbol: las ayudas a bares y comercios de pueblo en Extremadura suman más de 500 solicitudes

Hasta 5.000 euros por beneficiario para hacer frente a gastos de luz, agua, gas e incluso suscripciones televisivas o el canon para emitir partidos de fútbol. Las ayudas de la Junta de Extremadura para mantener bares, comercios y servicios de proximinidad en los pequeños municipios han recibido más de 500 solicitudes en su primera convocatoria. "Puede parecer que no son muchas", pero según la directora general de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel, es una cifra "absolutamente consecuente" teniendo en cuenta que iban dirigidas a los 68 municipios extremeños de menos de 300 habitantes.

"No son solo negocios, sino que son espacios de convivencia, de relación intergeneracional y de vida comunitaria", señaló este miércoles en la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura. Según los datos facilitados a petición del PSOE, el programa de ayudas ha recibido un total de 556 solicitudes en sus cinco líneas de actuación. La Junta considera que la resupuesta ha sido positiva y Muriel ha avanzado que próximamente se lanzará una segunda convocatoria con nuevas líneas ajustadas a otros umbrales de población.

La directora general de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel / ASAMBLEAEX.ES

Falsas expectativas

El PSOE sin embargo, ha rebajado esa lectura positiva y ha cuestionado tanto el alcance real del programa como los plazos de resolución. El diputado socialista Gonzalo Romero ha recordado que la convocatoria se presentó inicialmente asociada a municipios de menos de 3.000 habitantes, pero que finalmente buena parte de las líneas con más impacto directo en la vida cotidiana de los pueblos, como las destinadas a bares, cafeterías, comercios y servicios de proximidad, se han limitado a localidades de menos de 300 habitantes.

"Lo que mal empieza, mal acaba", ha advertido Romero, que ha acusado a la Junta de haber generado expectativas superiores a la cobertura real de la convocatoria. A su juicio, el diseño inicial respondió más a una operación de "propaganda electoral" que a una planificación suficiente contra la despoblación. También ha criticado que las ayudas no se hayan resuelto dentro del plazo máximo de tres meses previsto en las bases. Una situación que, según ha señalado, permite a los solicitantes entender desestimada su petición por silencio administrativo.

Relevo empresarial

El parlamentario socialista ha puesto además el foco en la línea de relevo empresarial, que solo ha recibido cinco solicitudes en toda Extremadura. Para Romero, ese dato evidencia el escaso impacto de una medida que, en su opinión, entra en competencia con las ayudas gestionadas por los grupos de acción local. El PSOE sostiene que habría sido más eficaz reforzar esos grupos, por su cercanía al territorio y por el trato más directo con los emprendedores rurales.

La Junta ha replicado que el relevo empresarial es una línea de "alta complejidad" porque no basta con que exista una ayuda pública. Muriel ha explicado que debe haber un negocio viable previo, un titular en proceso de jubilación o cese, una persona dispuesta a continuar la actividad y una operación suficientemente madura. Por eso, Desarrollo Rural ha articulado también concesiones directas a las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz para acompañar estos procesos.

Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Según los datos expuestos por la directora general, la Cámara de Badajoz ha prospectado ya 772 empresas, evalúa más de 50 asesoramientos y trabaja en 30 procesos de relevo. En Cáceres, la Cámara ha prospectado más de 836 empresas y acompaña otros 30 procesos. La Junta confía en que ese trabajo sirva para alimentar la siguiente convocatoria, una vez que se resuelva la actual.

Nueva convocatoria

Muriel ha defendido que el objetivo no es medir el programa "con triunfalismo", sino con rigor. En su intervención, ha insistido en que esta primera convocatoria "casi de urgencia y quirúrgica" ha servido para detectar demanda, ordenar necesidades y comprobar qué líneas deben ajustarse en las siguientes fases para hacer frente al reto demográfico.

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La responsable de Desarrollo Rural ha admitido que existen solicitudes y demandas de municipios que no encajan en el umbral inicial de menos de 300 habitantes. Por eso ha avanzado que la intención de la Junta es abrir nuevas convocatorias una vez se resuelva la actual, con líneas "más ajustadas" a otros umbrales de población.