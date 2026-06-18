La Junta cifra en 201 millones la deuda del Estado con los dependientes extremeños

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha exigido este jueves "dignidad" para las personas dependientes en Extremadura y ha cifrado en 201 millones de euros la deuda que, según ha señalado, mantiene el Gobierno central con la comunidad por la financiación de la Ley de Dependencia. Lo ha hecho en el pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Gonzalo Romero Barba sobre la aplicación de esta norma en la región.

García Espada ha vuelto a denunciar lo que considera una "desigualdad institucionalizada" en la financiación estatal de la dependencia. Según ha afirmado, el Estado financia el 50% del sistema en Cataluña y el País Vasco, mientras que en Extremadura aporta el 25%. "201 millones nos adeudan, debe el Gobierno a los extremeños", ha aseverado la consejera, que ha reclamado que se garantice la igualdad de los extremeños con el resto de los españoles.

La consejera ha defendido que, desde que María Guardiola es presidenta de la Junta, el Gobierno autonómico ha invertido 316 millones de euros en dependencia frente a los 115 millones aportados por el Estado. Por ello, ha pedido a los grupos políticos que se sumen a la reclamación de más financiación. "Para eso os espero al lado, al PSOE y al resto de grupos políticos", ha subrayado.

Menos espera y más prestaciones

García Espada ha asegurado que el sistema de atención a la dependencia en Extremadura registra ahora 79 días menos de espera, 3.230 nuevos beneficiarios y 5.842 prestaciones más. También ha destacado que hay "más plazas residenciales y de centros de día, más ayuda a domicilio y más servicios de proximidad que nunca", informa Efe.

La consejera ha enmarcado estos datos en la necesidad de reclamar "justicia territorial y dignidad para nuestros dependientes" y ha insistido en que Extremadura no puede recibir un trato distinto al de otras comunidades en una materia especialmente sensible.

Críticas del PSOE

Romero Barba, por su parte, ha advertido de que el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, con datos de mayo, refleja un incremento del 2,9% en la lista de espera. Además, ha señalado que el tiempo medio de tramitación de un expediente se sitúa en 259 días, "casi el doble del plazo legal", y que la desatención alcanza en Extremadura el 14%, dos puntos y medio por encima de la media nacional.

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El diputado socialista ha añadido que 8.663 personas se encuentran en el limbo de la dependencia en la región y que 684 personas han fallecido este año esperando respuesta. "Asuma la responsabilidad, reconocer el problema forma parte de la solución", ha manifestado a la consejera.