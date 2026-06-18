CEX Capital invertirá dos millones en una empresa extremeña de la construcción para impulsar su expansión

La Corporación Empresarial Extremeña (CEX) Capital aprobó ayer una nueva inversión de 2 millones de euros en una compañía extremeña vinculada a la industria auxiliar de la construcción, una operación con la que la entidad refuerza su presencia en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de la región.

El acuerdo, adoptado este miércoles durante la segunda reunión del Consejo de Administración de CEX Capital en 2026, celebrada en la sede de Ibercaja en Badajoz, contempla un plan de inversiones durante los próximos cuatro años. Según ha informado la entidad, la operación generará además una inversión inducida de 12 millones de euros y permitirá a la empresa iniciar una nueva etapa de crecimiento.

La compañía, cuyo nombre se dará a conocer una vez concluya la tramitación necesaria para materializar la inversión, es actualmente una de las firmas de referencia en Extremadura dentro de su actividad en la industria auxiliar de la construcción. Su objetivo es duplicar su cifra de negocio, avanzar en su profesionalización y digitalización y situarse entre las empresas destacadas del sector a nivel nacional.

El director de Inversiones de CEX Capital, Eduardo Rodríguez Quirós, ha destacado que la operación supone “un paso más” en el modelo de inversión que desarrolla la entidad para impulsar, "con visión a largo plazo", empresas de sectores estratégicos de Extremadura. "Nuestra participación en este proyecto permitirá acelerar un ambicioso proceso de expansión, profesionalización y digitalización que reforzará su competitividad y su capacidad para generar empleo y actividad económica en la región", ha señalado.

Con esta nueva actuación, CEX Capital continúa avanzando en su objetivo de diversificar su cartera de participadas y ampliar su presencia en actividades con capacidad de generar valor añadido, empleo e inversión en la comunidad autónoma. Durante la reunión, el Consejo de Administración también ha analizado la evolución de las inversiones aprobadas en el primer encuentro del año, entre ellas la entrada en Huevos Guillén, operación cerrada en los últimos días y destinada a impulsar una nueva granja de gallinas camperas en Ribera del Fresno.

Puestos de trabajo

El proyecto prevé la creación de más de 60 empleos directos y reforzará el desarrollo industrial y agroalimentario de la región. Además, CEX Capital se ha incorporado al accionariado de la farmacéutica extremeña Plusquam Pharma, a la que acompañará en su plan de crecimiento en un sector de alto valor añadido y con perspectivas de expansión. La entidad también mantiene en tramitación la alianza con UNINDE para respaldar la puesta en marcha de la Universidad UNINDE en Extremadura, a través de su participación en la promotora del proyecto.

Rodríguez Quirós ha subrayado que los avances registrados en las inversiones aprobadas durante los primeros meses del año evidencian "la capacidad de ejecución" de CEX Capital y su compromiso con proyectos empresariales que contribuyen al fortalecimiento del tejido productivo extremeño desde sectores como la industria farmacéutica, la formación universitaria, la agroindustria, la energía o la construcción.

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Los consejeros han repasado asimismo el estado de la inversión aprobada en el ámbito energético, cuyos trabajos continúan avanzando conforme al calendario previsto para su futura formalización. El Consejo de Administración ha valorado positivamente el grado de ejecución del plan de inversiones de 2026 y ha reiterado su voluntad de seguir impulsando proyectos empresariales capaces de generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades de desarrollo en Extremadura.