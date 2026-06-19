Extremadura confirma 17 casos de acoso escolar y más de 10.900 conductas graves

La convivencia escolar en Extremadura se mantiene en niveles positivos, pero los centros educativos registraron durante el curso 2024-2025 un total de 10.948 conductas gravemente perjudiciales y 17 casos confirmados de acoso o ciberacoso escolar. Así consta en la Memoria del Observatorio de la Convivencia Escolar en Extremadura, presentada este viernes en Mérida durante la celebración del pleno de este órgano, presidido por la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia.

Antes de la reunión, la responsable educativa subrayó que los datos son buenos y defendió que los centros educativos extremeños siguen siendo espacios seguros. "No tenemos ningún indicador que nos haga ver que nos acercamos a umbrales de riesgo", señaló la consejera, quien insistió en que el objetivo de la Junta es seguir consolidando entornos basados en el respeto, la empatía y la participación de toda la comunidad educativa.

En este sentido, la titular de Educación destacó la importancia de reforzar la prevención desde edades tempranas y de mantener programas como ‘Ayuda entre iguales. Alumnado acompañante. Espacios escolares para la convivencia’, una iniciativa que busca implicar al propio alumnado en la detección de situaciones de aislamiento, vulnerabilidad o conflicto y en la resolución pacífica de los problemas de convivencia.

Las cifras

El informe recoge que 4.158 alumnos fueron amonestados por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia escolar. Estos estudiantes estuvieron implicados en 7.936 incidentes, que derivaron en las 10.948 conductas graves registradas. Pese a ello, el alumnado responsable de conductas graves representa el 2,18% del total, un porcentaje que se mantiene respecto al curso anterior. La memoria concluye que la convivencia en los centros presenta una situación favorable y alejada de indicadores de alarma.

Por etapas, de los 4.158 alumnos amonestados por conductas graves, 24 pertenecían a Educación Infantil, 701 a Primaria, 2.786 a Secundaria, 632 a enseñanzas postobligatorias y 15 a Educación Especial. Asimismo, el perfil mayoritario corresponde a alumnos varones, que concentran el 76,8% de estas conductas, frente al 23,2% de alumnas.

El documento señala que existe una línea ascendente en el número de casos gravemente perjudiciales registrados desde el curso 2021-2022, aunque matiza que este incremento probablemente no responde a un mayor quebrantamiento de las normas básicas de convivencia, sino a un mayor uso de la plataforma Rayuela para comunicar este tipo de incidencias.

Por tercer año consecutivo, la conducta grave en la que se ve implicado un mayor número de estudiantes es el uso indebido de medios electrónicos en el aula, especialmente en la etapa de Secundaria. Aunque esta variable no aumenta respecto al curso anterior, la memoria sí constata una subida en las agresiones físicas y en las injurias u ofensas.

Acoso

En paralelo, el Observatorio contabilizó 132 denuncias por acoso o ciberacoso escolar, de las que finalmente se confirmaron 17 casos. En el curso anterior se habían registrado 119 denuncias y 12 casos constatados. La mayor parte se concentraron en Secundaria (77 comunicaciones y 12 confirmados), seguida de Primaria (47 denuncias y cuatro casos), enseñanzas postobligatorias (cuatro denuncias y un caso confirmado), mientras que en Infantil hubo cuatro denuncias, pero ningún caso constatado.

"La diferencia entre estas cifras evidencia la alta sensibilidad de las familias y el profesorado ante esta realidad y su empeño por proteger a las víctimas", recoge la memoria. Por su parte, Valencia agradeció además el trabajo de los equipos docentes y de los coordinadores de bienestar, cuya labor considera fundamental para detectar y resolver conflictos en los centros.

En este sentido, la consejera reiteró que la formación del profesorado y del alumnado seguirá siendo una herramienta clave para garantizar espacios educativos seguros y de calidad. "Mientas haya un solo alumno que no se sienta seguro o feliz en nuestros centros, continuaremos trabajando para erradicar cualquier situación no deseada", señaló.

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