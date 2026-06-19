La demanda de tapones se desploma por la guerra y frena la campaña del corcho en Extremadura

El vino de calidad suele necesitar un cierre que garantice buena conservación, envejecimiento y una imagen prémium. Tres cosas que le da el tapón de corcho y que hacen que la demanda de este material natural esté muy vinculada al consumo de los caldos de más categoría: si este se resiente, también lo padece el sector corchero. Y eso es lo que está ocurriendo ahora a causa del conflicto iniciado en Oriente Medio hace ya cerca de cuatro meses. “Este año hay poca demanda de tapones de corcho. ¿Por qué? Por la guerra de Irán, fundamentalmente. Cada vez que hay un conflicto de este tipo, la demanda de vinos de calidad cae en picado”, indica Ramón Santiago, técnico del área de Sistemas Forestales Mediterráneos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).

Primer mes

Esta semana se ha cumplido el primer mes de la campaña de descorche. El periodo permitido para la saca en Extremadura arranca por norma general el 15 de mayo. Y si bien, puntualiza Santiago, dependiendo de los años, hay ocasiones en las que esa fecha “es muy pronto” y muchos esperan un poco para arrancar, no parece haber sido el caso de 2026, que “por lo que nos han transmitido quienes han empezado a descorchar ya la primera semana, desde el 15 de mayo, el corcho se ha dado bastante bien”.

Descorche tradicional en un alcornocal de la región. / Cicytex

“Este año la demanda de tapones ha caído radicalmente”, incide este experto, lo que ha impactado en toda la cadena de producción. De inicio, “la consecuencia inmediata” ha sido que las fábricas de tapones han dejado de requerir materia prima al siguiente eslabón, el del corcho preparado, que es la primera transformación que efectúan la mayor parte de las industrias extremeñas del sector (concentradas en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara). Eso, por último, ha reducido las necesidades de estas empresas de hacer acopio de corcho en campo. “Tienen todavía stock del año pasado” y para completar sus limitadas previsiones de venta, "con poca cantidad les vale", por lo que no están dispuestos “a comprar a precios altos, más bien los ofrecen bastante bajos”.

Los precios

En estos meses, se están ofertando del orden de 60 euros por quintal (46 kilos), un 40% menos que el récord de 2023, que rondó los cien, aunque en 2024 y 2025 “fue bajando bastante”. Con los niveles actuales, “los propietarios, que estaban acostumbrados a precios sensiblemente superiores, han pensado que el corcho, donde mejor está, es en el árbol. Entonces, este año se está vendiendo y se está sacando poco corcho”.

De esta forma, una cosecha que se auguraba “normal o superior a la media” y que meteorológicamente está siendo “muy buena”, se verá recortada. Será “una vez que acabe la campaña”, que oficialmente se cierra el 15 de agosto, cuando pueda saberse la magnitud del retroceso, pero la sensación es que la temporada “posiblemente” arroje un balance “bastante por debajo” respecto a las 22.000 toneladas del año pasado, que fue un resultado convencional.

Sector con peso

Extremadura es una de las grandes zonas corcheras del país. Es la segunda comunidad productora de España, donde se producen unas 70.000 toneladas anuales. El sector genera en torno a 2.000 empleos y una facturación anual cercana a 350 millones de euros, según las estimaciones de Cicytex. Además, es uno de los puntales del comercio exterior extremeño.

Cada nueve años

En Extremadura suele realizarse la saca en ciclos de nueve años, por lo que antes de cada campaña puede efectuarse una estimación a priori de cuál es el potencial aproximado de producción a partir de la que se obtuvo en el anterior hito. Si finalmente este año, que se planteaba como bueno, queda mucho corcho en los alcornoques, eso puede contribuir a aumentar la de 2027, cuando sí se prevé un mínimo “en toda la Península”, a causa de las menores producciones de 2018 y 2009. Esta última fue la que inició la serie de campañas cortas después de que la crisis inmobiliaria provocase que “los bancos no concediesen créditos a las empresas preparadoras para comprar corcho en campo, por lo que no se sacó”.

Es hasta aproximadamente los 12 años cuando dejar el corcho en el árbol no presenta inconvenientes. “No existe ningún problema porque va ganando calibre y firmeza, que es algo que buscan determinados vinos de guarda en sus tapones”, detalla Ramón Santiago. Es a partir de esa frontera cuando empieza a haber riesgos de que microorganismos puedan contaminar la parte externa del corcho “y producir a largo plazo malos olores y malos sabores en el vino”.