Los docentes extremeños tendrán dos reuniones este verano para cerrar una nueva subida salarial

La Junta de Extremadura y los sindicatos educativos reanudaron ayer la negociación sobre la homologación salarial de los docentes extremeños y se han emplazado a dos nuevas reuniones este verano para concretar medidas antes del inicio del curso 2026-2027. El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, se mostró "optimista" tras la mesa sectorial celebrada en Mérida y aseguró que existe “un espíritu de llegar a un acuerdo” y de alcanzar “un posible consenso” con los representantes del profesorado.

En la reunión participaron las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura: PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos. Los sindicatos comunicaron que este encuentro supone la reanudación de la negociación sobre la homologación salarial, en la que se han planificado una segunda y una tercera reunión, que se celebrarán antes del inicio del próximo curso.

Mejora salarial

Catalán explicó que en reuniones anteriores los sindicatos ya habían trasladado una batería de reivindicaciones, entre ellas la homologación salarial, pero también otras medidas dirigidas a mejorar la situación del colectivo docente. De forma paralela, señaló que la Consejería de Educación contemplaba sus propias propuestas, tanto presupuestarias como no presupuestarias, además de una subida salarial lineal.

"Estamos esperanzados en que así sea, en que las propuestas que al final manejemos mejoren las circunstancias del profesorado, que al final es lo que todos perseguimos", afirmó el secretario general de Educación al término de la reunión. Uno de los puntos centrales era la posibilidad de incrementar la subida salarial más allá de los 80 euros mensuales que estaban vigentes desde el pasado 1 de enero.

Preguntado por esta cuestión, Catalán señaló que Educación estaba trabajando "justo en eso", junto con otro conjunto de medidas de mejora para los docentes. La negociación continuaría durante el verano con dos nuevos encuentros, aunque desde la administración autonómica no se concretaron las fechas. El objetivo, según Catalán, era "llegar a puerto antes del inicio del curso" y ofrecer "certezas" al profesorado de cara a septiembre.

El secretario general recordó que el actual equipo de la consejería había asumido hacía apenas un mes "las riendas" de una negociación que venía de atrás. En este sentido, reconoció que el proceso se había dilatado, aunque apuntó que la celebración de elecciones autonómicas ralentizó los contactos. "Unos docentes contentos al final son mejores profesores", concluyó Catalán.

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