Extremadura cierra 2025 con stock nulo de vivienda nueva por duodécimo año consecutivo

Extremadura cerró 2025 con un stock nulo de vivienda nueva, algo que lleva doce años repitiéndose en la región de forma ininterrumpida. En el 2014, la extremeña fue, junto con Cantabria, una de las dos primeras comunidades autónomas españolas en aparecer con un cero en las estadísticas del ministerio que recogen la evolución del parque de viviendas nuevas sin vender. El año pasado, estas dos autonomías, junto con Navarra, fueron las únicas que siguieron estando en esta misma situación.

Para calcular el volumen de inmuebles residenciales de nueva construcción en el mercado, el estudio elaborado por el Ministerio de Vivienda tiene en cuenta el diferencial que existe respecto al que había el 1 de enero de 2004. De esta manera, que un territorio presente un cero no significa que no tenga ninguna vivienda de nueva edificación sin vender, sino que su número no ha aumentado desde esa fecha. El cálculo considera variables registradas en el periodo de referencia, entre las que figuran los certificados de fin de obra que se han contabilizado, los inmuebles nuevos vendidos o aquellos que no son susceptibles de entrar en el mercado (como las casas promovidas por personas físicas o aquellas en régimen de cooperativas y en comunidades de propietarios, por ejemplo).

Este dato contrasta con el notable dinamismo que experimentó el mercado inmobiliario de la región en ese periodo, pero que estuvo protagonizado en su mayor parte por las operaciones de inmuebles de segunda mano, que son las que están detrás de cerca de nueve de cada diez transmisiones.

En todo el país

En todo el país, al cierre del ejercicio pasado eran 452.670 los inmuebles que conformaban el stock de vivienda nueva, un 0,57 % menos que en 2024. Más del 60% del stock nacional de 2025 se acumuló en cuatro comunidades: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Entre 2010 y 2022 se fue absorbiendo paulatinamente el stock acumulado durante el periodo de la burbuja inmobiliaria. Algo que en Extremadura había sucedido mucho antes: las 6.500 viviendas que se ubicaban en localidades extremeñas ya habían sido absorbidas por el mercado seis años después del pinchazo. A nivel nacional, el stock volvió a aumentar de forma muy contenida en 2023 y 2024 para retomar en 2025 la tendencia a la baja.

Parque de viviendas

Por otro lado, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha dado conocer también las estadísticas sobre el parque de viviendas, que en Extremadura alcanzó las 707.069 en 2025, 1.566 más que un año antes. 401.996 de ellas están ubicadas en la provincia de Badajoz, 305 más, y 305.073 en la de Cáceres, con un alza de 1.261 inmuebles.

Atendiendo a su uso, 450.405 son viviendas principales y 256.664 residencias no habituales durante todo el año o la mayor parte de él (secundarias —por ejemplo, una casa de vacaciones o de uso temporal— y vacías). En todo el país, el parque inmobiliario residencial ascendió a 27.099.556 unidades, 94.791 más que en el ejercicio precedente. 19.571.428 de ellas son de uso principal.