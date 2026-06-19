La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) ha celebrado este viernes en Cáceres una jornada con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, un encuentro en el que ayuntamientos, diputaciones provinciales y Junta de Extremadura han coincidido en subrayar el papel decisivo de los fondos europeos en el desarrollo de la región. Las instituciones extremeñas han defendido que la llegada de recursos comunitarios ha transformado infraestructuras, servicios públicos, oportunidades económicas y proyectos locales en pueblos y ciudades de toda Extremadura.

Extremadura reivindica la fuerza de los fondos europeos y pide más voz para los municipios en la UE. / CARLOS GIL

Durante la inauguración, el presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, afirmó que la entrada en la Unión Europea ha tenido un balance “claramente positivo” para Extremadura. González Andrade destacó que la región ha ganado en infraestructuras, mejoras sociales, estabilidad económica y competitividad desde la incorporación de España al proyecto europeo. “Hemos ganado en infraestructuras y mejoras sociales y se ha dotado a nuestra economía de más estabilidad y competitividad. El saldo es claramente positivo”, defendió.

Los municipios reivindican su papel en la Europa del futuro

El presidente de la Fempex aseguró que la adhesión de España a las Comunidades Europeas marcó “para bien” la vida de los pueblos y ciudades extremeñas. Según González Andrade, nada volvió a ser igual tras la llegada de actuaciones que mejoraron vías de transporte, infraestructuras sociales y económicas, espacios públicos, programas de formación y empleo, así como oportunidades para emprendedores y empresas. “Nada volvió a ser lo mismo”, señaló, al recordar el impacto de los fondos comunitarios en sectores productivos, equipamientos educativos, sanitarios y culturales.

De cara al futuro, González Andrade reclamó un mayor protagonismo de los entes locales en la construcción europea. El presidente de la Fempex defendió que los municipios deben asumir un papel más activo para que las políticas comunitarias sean más cercanas, eficaces y capaces de vertebrar todo el territorio europeo desde el ámbito local. “Debemos asumir un papel más activo en la construcción de la Unión Europea del futuro”, afirmó, antes de añadir que “este proyecto debe apostar por la cercanía y la eficacia en las políticas comunitarias”.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, puso en valor el respaldo que Europa ofrece a Extremadura para impulsar inversiones y proyectos en cada municipio. Mateos citó como ejemplo la designación de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte 2026 y el trabajo conjunto para avanzar en la candidatura a Capitalidad Europea de la Cultura. El regidor animó a los municipios extremeños a sumarse, a través de la Fempex, a este proyecto, “en el que todos pueden aportar” y gracias al cual “no solo la ciudad de Cáceres, sino toda Extremadura, puede crecer mirando a Europa”.

Fondos europeos que llegan al territorio rural

El diputado delegado del Área de Informática e Innovación de la Diputación de Cáceres, Tomás Sánchez, destacó la transformación que la entrada en Europa ha supuesto para el mundo local extremeño, especialmente en las zonas rurales. Sánchez enumeró actuaciones desarrolladas en el territorio más rural de la región y defendió que gracias a ellas se ha producido “un vuelco increíble” en numerosos municipios. También se refirió al impacto de la adhesión en la frontera entre España y Portugal y llamó a trabajar por “una Europa mejor” ante la pérdida de valores que, según advirtió, se aprecia en la Unión.

De izquierda a derecha, el diputado delegado del Área de informática e innovación de la Diputación de Cáceres, Tomás Sánchez; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el presidente de la Fempex Manuel J. González; el vicepresidente 1º de la Diputación de Badajoz, Juan Mª Delfa; y el director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado. / Fempex

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, resaltó el compromiso europeo de los municipios y el impacto real de los recursos comunitarios en cada rincón de Extremadura. Delfa defendió que la gran transformación en la vida de la ciudadanía no se produce en los despachos, sino en el nivel local, donde el proyecto europeo se percibe de forma más directa y tangible. “El municipalismo es y será el lugar donde la ciudadanía experimenta de forma más tangible y directa el proyecto europeo”, afirmó.

Las diputaciones, puente entre Europa y los pueblos

Delfa sostuvo que las diputaciones provinciales son una herramienta esencial para que Europa llegue hasta el último rincón del territorio. El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz afirmó que estas instituciones actúan como puente imprescindible entre las grandes estrategias europeas y las necesidades reales, cotidianas y urgentes de los pueblos. “Su estructura técnica y su solvencia económica logran convertir proyectos concretos en herramientas que mejoran la vida”, señaló.

El director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado, consideró necesarias este tipo de jornadas para poner en valor un hecho que calificó como crucial en la historia reciente de España y Portugal. Hurtado subrayó que pocas decisiones han tenido un impacto tan profundo sobre la realidad social y económica de Extremadura como la adhesión a la Unión Europea. “Pocas decisiones han tenido un impacto tan decisivo y profundo sobre la realidad social y económica de nuestra región y nuestros territorios como la adhesión”, afirmó.

Una Europa construida desde la cercanía

Hurtado reconoció el papel protagonista de ciudades y municipios extremeños en la construcción de una Europa tangible. El director general destacó que los gobiernos locales han sabido convertir las oportunidades ofrecidas por Europa en proyectos concretos que han mejorado la vida de los ciudadanos. También defendió que el debate europeo actual ya no se limita a la gestión de recursos, sino que afecta directamente a las decisiones que se toman en Bruselas y repercuten en gobiernos regionales y locales.

En este sentido, Hurtado afirmó que Extremadura defiende la participación de los territorios en el diseño de las políticas europeas. El responsable autonómico reclamó una Unión Europea concebida desde la cercanía, la proximidad de los territorios y la cooperación entre instituciones para responder mejor a las necesidades reales de la ciudadanía. “El presente y el futuro de Europa debe construirse contando con la voz de las regiones y los municipios”, concluyó.

La jornada continuó con tres mesas de trabajo centradas en el papel de Europa en Extremadura. En ellas participaron los eurodiputados Ignacio Sánchez Amor y Elena Nevado, representantes de proyectos financiados con fondos europeos y colectivos sociales que abordaron la dimensión ciudadana del proyecto comunitario. Los debates permitieron analizar iniciativas que han llegado a los municipios extremeños y reflexionar sobre la llamada “Europa ciudadana”.