Nueva empresa pública en Extremadura: Agenex diseñará la política energética y gestionará las ayudas

Nueva empresa pública en Extremadura. El pleno de la Asamblea aprobó ayer una propuesta de ley para adaptar el marco jurídico de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), que pasará a tener personalidad jurídica propia y autonomía funcional y de gestión. La entidad dejará atrás el modelo jurídico de consorcio con el que venía funcionando hasta ahora para convertirse en empresa pública adscrita a la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, con el objetivo de afrontar mejor los retos de un sector en el que la región es referente nacional.

La propuesta de ley, formulada por el PP y tramitada por el procedimiento de lectura única, salió adelante con el apoyo de PP, PSOE y Vox, mientras que Unidas por Extremadura se abstuvo tras criticar que el nuevo ente no sirva para producir y comercializar energía barata. El PSOE avaló el cambio jurídico, aunque reprochó la urgencia de la tramitación y reclamó que Agenex sirva también para combatir la pobreza energética y retener en la región la energía que produce Extremadura.

Se mantiene la estructura

El diputado popular Hipólito Pacheco ha explicado que el cambio jurídico no supondrá crear una nueva estructura ni alterar la continuidad de la labor que ya desarrollaba Agenex, que primero funcionó como asociación jurídico-privada y desde 2021 como consorcio integrado por la Junta y las dos diputaciones provinciales. Según ha explicado, la nueva empresa pública mantendrá a sus trabajadores y dará continuidad a sus funciones, pero contará con más capacidad para actuar en un escenario energético cada vez más estratégico.

Agenex seguirá tramitando el bono social térmico y las nuevas ayudas que se pongan en marcha, pero su papel irá más allá de la gestión administrativa. La nueva agencia será una herramienta para diseñar la política energética de Extremadura, potenciar el autoconsumo, el almacenamiento, las comunidades energéticas y la atracción de inversiones, además de ofrecer asesoramiento a la Junta, otras administraciones y al sector.

Continuidad de Almaraz

Pacheco ha subrayado que la energía es hoy un factor decisivo para el desarrollo de proyectos de innovación, centros de datos e inteligencia artificial. En este contexto, ha defendido la continuidad de la central nuclear de Almaraz dentro del potente mix energético regional y ha situado la transformación de Agenex como un paso necesario para que Extremadura aproveche mejor su posición en el mapa energético nacional.

El diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña ha anunciado el voto favorable de su grupo al considerar que la energía debe ser una prioridad para Extremadura. A su juicio, la región no puede limitarse a ser exportadora de energía, sino que debe utilizar esa ventaja como palanca para crear industria y empleo.

Sánchez Ocaña ha defendido la importancia de la soberanía energética y ha pedido que Agenex no se convierta en un duplicado de competencias ni en una herramienta de propaganda ideológica. Vox ha reclamado que funcione como un instrumento técnico, eficaz, con control presupuestario y coordinado también con la Consejería de Desregulación.

Mujeres por Almaraz

Fracaso del bipartidismo

Desde Unidas por Extremadura, Juan Alessandro Schirinzi ha considerado que la desaparición del consorcio es un "fracaso del bipartidismo" y ha vinculado el cambio jurídico a la confrontación política por el control de las diputaciones tras las elecciones municipales de 2027. En este sentido, ha recordado la salida de la Diputación de Cáceres del consorcio.

Pacheco le ha respondido que el cambio jurídico de la agencia no tiene como finalidad acudir al mercado ni hacer la competencia al sector privado, sino dotar a Extremadura de una herramienta pública más eficaz para asesorar, planificar y gestionar políticas energéticas.

El PSOE critica la urgencia

El diputado socialista Manuel Mejías ha avanzado el apoyo del PSOE al cambio jurídico, aunque ha criticado que la ley se tramite por lectura única y de urgencia. A su juicio, no se entiende esa celeridad cuando la Diputación de Cáceres salió del consorcio en diciembre de 2021. También ha cuestionado que la iniciativa haya sido presentada por el Grupo Popular y no liderada directamente por la Junta de Extremadura.

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Mejías ha preguntado al PP cuál es realmente su modelo energético: si el que se plantea con Agenex o el pactado con Vox, que, según ha afirmado, ha generado desconfianza en el sector. Para los socialistas, la nueva agencia debe servir para reforzar la competitividad económica, pero también para la cohesión territorial, la lucha contra la pobreza energética, la igualdad de oportunidades y para que la energía que se genera en Extremadura se quede en la región.