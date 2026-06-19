El PP extremeño lleva a la Asamblea su ofensiva contra Sánchez y pide elecciones generales

El PP de Extremadura ha trasladado a la Asamblea su ofensiva política contra Pedro Sánchez. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes una propuesta de pronunciamiento para reclamar al presidente del Gobierno la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales ante una situación política que considera «insostenible».

Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha defendido que la iniciativa busca que "hablen los españoles en las urnas" y que el resto de fuerzas políticas de la Cámara autonómica, especialmente el PSOE extremeño, se pronuncien sobre la continuidad del Ejecutivo central.

"Este país no aguanta un escándalo más", ha afirmado Sánchez Juliá, que ha sostenido que la actualidad nacional ha quedado marcada por los procedimientos judiciales vinculados al entorno del presidente del Gobierno. A su juicio, "la agenda política ha sido sustituida por la agenda judicial".

El portavoz popular ha enmarcado la propuesta en los últimos movimientos judiciales relacionados con la causa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya abierto una nueva línea de investigación por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en relación con contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Sánchez Juliá ha acusado al presidente del Gobierno de intentar "convertir España en una república bananera" y de no querer que "nadie hable" de la situación política actual. Por ello, ha defendido que la respuesta debe pasar por la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos puedan decidir.

Unanimidad

El PP confía en que su propuesta salga adelante por unanimidad en la Asamblea de Extremadura. Según ha señalado su portavoz, "no tendría sentido" que alguna de las fuerzas políticas del arco parlamentario extremeño respaldase a un Gobierno que está "acorralado por la corrupción".

Durante su intervención, Sánchez Juliá también ha cargado contra el PSOE de Extremadura, al que ha acusado de mantenerse "callado, amordazado y arrodillado" ante el presidente. A su juicio, los socialistas extremeños son "incapaces" de pedirle explicaciones o de reclamarle que "por el bien de España, se vaya".

El dirigente popular ha extendido sus críticas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha reprochado su silencio ante las informaciones conocidas en los últimos días sobre joyas. "No ha dicho ni ‘este zafiro es mío’", ha ironizado. Con esta iniciativa, el PP extremeño busca elevar al debate autonómico la situación política nacional y presionar al PSOE regional para que fije posición.