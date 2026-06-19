El SIP pide un frente común para mejorar el salario de los funcionarios de la Junta de Extremadura

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha instado a la Plataforma de Empleados Públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura (PEAGEX) a compartir propuestas y sumar fuerzas para elaborar un plan de mejora a largo plazo para este colectivo.

El SIP recuerda que PEAGEX se constituyó formalmente el 1 de abril de 2022 con entidad jurídica propia. En sus primeros meses de actividad, la plataforma centró sus reivindicaciones en la recuperación de derechos económicos perdidos, la implantación completa de la carrera horizontal y la regulación de aspectos vinculados al teletrabajo.

La plataforma nació, según expone el sindicato, integrada por activistas sociales, sindicalistas de distintas organizaciones y funcionarios independientes, con la intención de convertirse en un espacio de impulso y defensa de este ámbito de la Administración autonómica.

Documento

En septiembre de 2022, PEAGEX remitió a los sindicatos un documento de ocho páginas con "ideas generales y objetivos básicos". El SIP asegura que acogió entonces aquellas propuestas "con ilusión" y con un respaldo prácticamente total, al considerar que muchas de ellas ya formaban parte de su propio programa sindical y que otras suponían aportaciones útiles para enriquecerlo.

De esa coincidencia, recuerda el sindicato, surgió el apoyo del SIP a la asociación recién creada y también el respaldo de PEAGEX al SIP en las elecciones sindicales celebradas en diciembre de 2022. El sindicato sostiene que las reivindicaciones planteadas a corto plazo lograron avances con rapidez, pero considera que aquel éxito produjo después una cierta relajación entre los empleados públicos de Administración General.

Frente a ello, el SIP afirma que ha continuado trabajando durante los últimos años en propuestas para impulsar el reconocimiento de estos funcionarios y mantener activa la reivindicación del colectivo. Ahora, la organización considera que la brecha salarial respecto a otros empleados públicos de la Junta, especialmente en comparación con el personal docente, ha vuelto a activar la movilización.

En este contexto sitúa el papel de plataformas como EQUIPAGEX y CTSAGEX, que están centrando sus demandas en la equiparación con categorías equivalentes dentro de la Administración autonómica. El SIP asegura que apoya «sin fisuras» la existencia de estas agrupaciones informales y sus reivindicaciones, pero advierte del riesgo de que, si se logran avances parciales a corto plazo, vuelvan a quedar relegadas otras necesidades de fondo de la Administración General.

Por ello, el sindicato plantea que PEAGEX, como única asociación de empleados públicos de este ámbito con entidad jurídica propia, se incorpore a este nuevo impulso reivindicativo. El objetivo, señala, es ir más allá de las demandas coyunturales y trabajar en un plan «ambicioso» de mejora para los empleados públicos de Administración General. El SIP defiende que ese documento debería servir como referencia para construir una unidad de acción entre organizaciones, plataformas y colectivos de empleados públicos, con el fin de alcanzar objetivos comunes y sostenidos en el tiempo.