Juan Manuel Murillo, profesor de la UEx, nuevo presidente de Sistedes

La Universidad de Extremadura refuerza su peso en el ámbito nacional de la ingeniería del software con el nombramiento del profesor Juan Manuel Murillo como nuevo presidente de Sistedes. El docente e investigador de la UEx ha sido elegido durante las Jornadas Sistedes 2026, celebradas en Alicante entre los días 16 y 18 de junio, un encuentro de referencia para la comunidad científica dedicada al desarrollo de software, las bases de datos, la programación y la ingeniería de servicios.

Un reconocimiento a la investigación de la UEx

Murillo es profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos de la Universidad de Extremadura y miembro del grupo de investigación QuercusSEG. Su elección al frente de Sistedes supone un reconocimiento a su trayectoria académica y científica, así como al trabajo desarrollado por la universidad extremeña en áreas vinculadas a la transformación digital, los sistemas inteligentes y las tecnologías avanzadas.

Investigadores de la UEx en las jornadas Sistedes. / El Periódico

Según informó la UEx en nota de prensa, el nombramiento se produjo en el transcurso de la asamblea de la sociedad científica, en el marco de la renovación de sus órganos de gobierno. Sistedes agrupa a una parte destacada de la comunidad académica e investigadora española dedicada a la ingeniería del software y a las tecnologías de desarrollo de software, con el objetivo de fomentar la investigación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros científicos y empresas del sector tecnológico.

Más de 40 investigadores extremeños en Alicante

La presencia de la Universidad de Extremadura en las jornadas ha sido especialmente relevante, con una comitiva formada por más de 40 investigadores e investigadoras. La delegación extremeña participó en sesiones técnicas, presentó trabajos científicos, estableció nuevas colaboraciones y contribuyó al debate sobre los principales retos presentes y futuros de la disciplina, consolidando así el protagonismo de la UEx en los foros nacionales de investigación tecnológica.

Durante el encuentro se celebraron las XXX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, las XXI Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios y las XXV Jornadas de Programación y Lenguajes. Estas tres citas conforman uno de los principales espacios nacionales para la presentación y discusión de avances científicos en ingeniería del software, programación, bases de datos y servicios digitales.

Impulso a la visibilidad internacional

Desde su nueva responsabilidad, Juan Manuel Murillo asumirá el reto de liderar una sociedad científica con un papel clave en la promoción de la investigación y la colaboración tecnológica. Su presidencia estará orientada a impulsar nuevas iniciativas que fortalezcan la comunidad científica española de ingeniería del software y refuercen su visibilidad e impacto internacional, en un contexto marcado por la digitalización y la innovación aplicada.

La elección de Murillo como presidente de Sistedes constituye también un respaldo al compromiso investigador de la Universidad de Extremadura. La institución continúa consolidando su posición como referente en el ámbito de la informática y la ingeniería del software, con una presencia creciente en los principales foros científicos nacionales e internacionales.