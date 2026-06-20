Más de 100 municipios extremeños, en riesgo extremo o muy alto de incendios por el calor

Más de un centenar de municipios extremeños afrontan este sábado una jornada de especial riesgo por incendios forestales debido al episodio de altas temperaturas que afecta a la región. En concreto, 101 localidades se encuentran en nivel extremo o muy alto, según el mapa del índice de peligro de incendios forestales elaborado por el Plan Infoex a partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

La situación coincide con la activación de la alerta naranja por calor por parte del Centro de Emergencias 112 Extremadura en las zonas cacereñas de Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez. En estas áreas, según la previsión de la AEMET, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados en Tajo y Alagón, así como los 37 en Villuercas y Montánchez.

Aunque el 112 sitúa el aviso naranja en esas comarcas y mantiene el resto de la región sin alertas propias, la Agencia Estatal de Meteorología ha extendido el aviso amarillo por altas temperaturas a buena parte de Extremadura. En su previsión, los valores máximos podrían llegar también a los 39 grados en zonas como las Vegas del Guadiana y el propio Tajo y Alagón, mientras que solo el sur de la provincia de Badajoz quedaría sin avisos.

Riesgo de incendios

En cuanto al riesgo de incendios, la situación más delicada se concentra en la provincia de Cáceres, donde se localizan los 28 municipios incluidos en nivel extremo. Entre ellos figuran Coria, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera o Villanueva de la Vera.

Riesgo de incendios por municipios. / AEMET

A ellos se suman otros 73 municipios con riesgo muy alto, repartidos entre las dos provincias extremeñas. En este nivel aparecen, entre otros, Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Miajadas, Trujillo, Montijo, Alburquerque o Malpartida de Plasencia.

Además, el listado del Infoex incluye otras 46 localidades con riesgo alto, por lo que el dispositivo regional de lucha contra incendios forestales ha pedido extremar las precauciones durante toda la jornada, especialmente en zonas de monte, dehesas y espacios próximos a vegetación seca.

Aviso naranja

El calor irá a más este domingo, cuando la AEMET prevé activar el aviso naranja en prácticamente toda la región, salvo en el sur de la provincia de Badajoz y en el norte de Cáceres, donde el nivel será amarillo. En las dos capitales provinciales, las máximas podrían alcanzar los 40 grados.

Las altas temperaturas, unidas a la sequedad del terreno y al viento que pueda registrarse de forma puntual, elevan el riesgo de propagación en caso de que se produzca cualquier conato. Por ello, las autoridades insisten en evitar conductas de riesgo y en avisar de inmediato al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

Municipios en riesgo extremo

Acehúche, Alcántara, Calzadilla, Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, Cilleros, Coria, Garrovillas de Alconétar, Gata, Guijo de Coria, Huélaga, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Majadas, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Pasarón de la Vera, Portezuelo, Pueblonuevo de Miramontes, Rosalejo, Talayuela, Tejeda de Tiétar, Tiétar, Torrejoncillo, Vegaviana, Villanueva de la Vera y Zarza la Mayor.

Municipios en riesgo muy alto

Acedera, Alburquerque, Alcollarín, Aliseda, Almaraz, Almoharín, Arroyo de la Luz, Arroyomolinos de la Vera, Badajoz, Belvís de Monroy, Brozas, Cáceres, Cachorrilla, Campillo de Deleitosa, Campo Lugar, Cañaveral, Casar de Cáceres, Casas de Millán, Casatejada, Ceclavín, Cordobilla de Lácara, Cuacos de Yuste, Don Benito, Escurial, Fresnedoso de Ibor, Fuenlabrada de los Montes, Garganta la Olla, Gargüera, El Gordo, Guijo de Galisteo, Hinojal, Holguera, Logrosán, Madrigal de la Vera, Madrigalejo, Malpartida de Plasencia, Mata de Alcántara, Medellín, Membrío, Mérida, Mesas de Ibor, Miajadas, Millanes, Monroy, Montijo, Morcillo, Navalvillar de Pela, Navas del Madroño, Pedroso de Acim, Peraleda de la Mata, Perales del Puerto, Pescueza, Piedras Albas, Portaje, Puebla de Alcocer, Riolobos, Robledillo de la Vera, Santa Amalia, Santiago del Campo, Saucedilla, Serradilla, Talaván, Talaveruela de la Vera, Toril, Torremenga, Trujillo, Valdehúncar, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Villa del Rey, Villanueva de la Serena, Villar de Rena y Zorita.

Municipios en riesgo alto

Alcuéscar, Aldeanueva de la Vera, Barrado, Berzocana, Bohonal de Ibor, Cabañas del Castillo, Cabrero, Carbajo, Carmonita, Casas de Don Pedro, Casas del Castañar, Deleitosa, Esparragosa de Lares, Garbayuela, Guareña, Herrera de Alcántara, Herrera del Duque, Herreruela, Higuera, Jaraicejo, Malpartida de Cáceres, Montehermoso, La Nava de Santiago, Orellana la Vieja, Piornal, Plasencia, Risco, La Roca de la Sierra, Romangordo, Salorino, San Pedro de Mérida, Santiago de Alcántara, Santibáñez el Alto, Serrejón, Sierra de Fuentes, Siruela, Talarrubias, Torrejón el Rubio, Valdecañas de Tajo, Valencia de Alcántara, Villa del Campo, Villanueva del Fresno, Villar del Pedroso, Villar del Rey y Villarta de los Montes.

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