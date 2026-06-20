Entre nervios y altas temperaturas: así arrancan las oposiciones de maestros en Extremadura

Las oposiciones al cuerpo de maestros han arrancado este sábado en Extremadura con 6.262 aspirantes llamados a participar en un proceso selectivo que oferta 304 plazas repartidas entre siete especialidades. La jornada se desarrolló en facultades e institutos de Cáceres y Badajoz y estuvo marcada por los nervios habituales de los candidatos, las altas temperaturas y la puesta en marcha de nuevas herramientas digitales para agilizar la gestión administrativa.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, realizó un balance positivo del desarrollo de las pruebas y aseguró que la jornada transcurrió "con total normalidad y apenas incidencias".

Según explicó, la Junta recibió alrededor de 6.300 solicitudes para participar en el proceso y la asistencia alcanzó el 93% durante el acto de presentación. En la segunda parte de la jornada, correspondiente a la realización de los exámenes, la participación se situaba en torno al 53%.

"Hoy se ve la apuesta de la presidenta María Guardiola por el empleo de calidad", señaló la consejera, quien agradeció además la labor de los 118 tribunales constituidos para estas oposiciones, integrados por 590 docentes.

Nueva herramienta digital para agilizar el proceso

Entre las novedades de esta convocatoria figura la incorporación de una nueva herramienta informática destinada a facilitar el trabajo de presidentes y secretarios de tribunal. El sistema permite automatizar actas, incorporar firma electrónica y reducir trámites burocráticos que hasta ahora se realizaban de forma manual.

Valencia destacó la buena acogida que ha tenido esta medida entre los responsables de los tribunales, al considerar que agiliza la gestión y aporta una mayor transparencia al proceso selectivo.

Las pruebas se desarrollan este fin de semana en instalaciones de la Universidad de Extremadura y en varios institutos de ambas provincias. A partir del 22 de junio, las siguientes fases se trasladarán íntegramente a centros educativos dependientes de la Junta.

Una competencia desigual según la especialidad

La convocatoria presenta importantes diferencias entre especialidades. Educación Infantil concentra el mayor volumen de aspirantes y también la mayor oferta de plazas, con 1.669 candidatos para 139 vacantes. Por su parte, Educación Primaria reúne a 1.529 opositores para 40 plazas. Pedagogía Terapéutica suma 965 aspirantes y Audición y Lenguaje, 648.

La competencia es especialmente elevada en algunas áreas. En Educación Física, 589 aspirantes optan a diez plazas, mientras que en Inglés son 577 los candidatos que compiten por otras diez vacantes.

El proceso mantiene el sistema habitual de concurso-oposición. La primera prueba celebrada este sábado incluye una parte práctica y el desarrollo por escrito de un tema extraído al azar. Los aspirantes que la superen deberán afrontar posteriormente la defensa de una programación didáctica y una unidad de aprendizaje, antes de que los méritos determinen la clasificación final.

Calor y algunas pequeñas incidencias puntuales

Las altas temperaturas obligaron a realizar algunos ajustes durante la jornada. Varios opositores relataron cambios de aula en determinadas sedes debido al calor acumulado en algunas dependencias, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

La consejera aseguró que tanto las facultades universitarias como los institutos utilizados para las pruebas contaban con sistemas de climatización y que la situación fue supervisada durante toda la jornada.

También se registraron algunas quejas puntuales relacionadas con la organización de los llamamientos previos al examen. Un opositor destinado en la Facultad de Derecho de Cáceres describió como "caótica" la concentración inicial de aspirantes en el exterior del edificio.

Según relató, los distintos tribunales fueron distribuidos mediante puntos identificados con folios y sillas colocadas en la calle, lo que provocó momentos de aglomeración. "Los presidentes estaban subidos en las sillas llamando a grito pelado a la gente", explicó.

Meses de preparación

Más allá de las cifras, la jornada puso fin a meses de preparación para miles de aspirantes. Entre ellos se encontraban Javier y Jesús, opositores de Educación Física en Cáceres, que reconocían haber llegado al examen tras un largo periodo de estudio y práctica.

"Es tu sueño y lo ves convertirse en realidad a través de mucho esfuerzo y mucho trabajo", señalaba Javier antes de afrontar la parte teórica de la prueba.

Los candidatos incidían en el sacrificio personal que supone preparar unas oposiciones durante meses. "Tienes que dejar de lado muchos planes con amigos y familia", resumía Jesús, que afrontaba su tercera convocatoria.

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Concluida esta primera jornada, el proceso selectivo continuará durante las próximas semanas con las sucesivas fases de evaluación, de las que saldrán los futuros maestros que ocuparán las 304 plazas convocadas por la Junta de Extremadura.