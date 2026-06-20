Extremadura revisará la huella de Nicolás de Ovando en el origen del Nuevo Mundo

Extremadura volverá a mirar hacia su papel en la historia atlántica a través de uno de sus nombres más relevantes y también más complejos: Frey Nicolás de Ovando. La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, celebrará los días 22, 23 y 24 de octubre un congreso internacional dedicado al extremeño bajo el título ‘Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo’.

El encuentro, que se enmarca en las XV Jornadas de Humanismo de la RAEX, se desarrollará en Cáceres, Trujillo y Alcántara, tres localidades vinculadas a la trayectoria vital de Ovando, y reunirá a especialistas de España y de la República Dominicana con el objetivo de analizar su figura desde una perspectiva histórica, política, cultural, antropológica y patrimonial.

La iniciativa pretende abrir un espacio de reflexión académica sobre el alcance de su actuación y su protagonismo en el proceso de configuración del mundo atlántico. Ovando, nacido en 1451 y fallecido en 1511, fue primer gobernador de las Indias y representa, según la RAEX, el tránsito entre la experiencia peninsular de las órdenes militares y la organización institucional del espacio ultramarino.

Formado en la Orden de Alcántara y estrechamente vinculado a la Corona, fue designado por los Reyes Católicos en 1502 para restaurar el orden en la isla La Española y consolidar la autoridad real. Su gobierno, ejercido hasta 1509, constituyó un momento decisivo en la estructuración del dominio español en el Caribe.

El congreso

El congreso abordará, entre otros aspectos, la organización institucional del espacio ultramarino, la configuración de modelos de trabajo indígena, el impulso de instituciones asistenciales (entre ellas los primeros hospitales del ámbito americano) y la definición de pautas urbanísticas que posteriormente servirían de referencia en la expansión continental.

La cita dará continuidad a los congresos celebrados en años anteriores por la Real Academia de Extremadura, dedicados al estudio del legado histórico de los Doce Apóstoles de México y su aportación a la evangelización, así como a la figura de Hernán Cortés. En esta tercera edición, el foco se situará en Ovando y en la transición entre la experiencia peninsular de las Órdenes Militares y la organización institucional del espacio americano.

Entre los ponentes confirmados figuran especialistas procedentes de la Academia Dominicana de la Historia, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros, la Universidad La Sapienza de Roma, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Sevilla, la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.

La conferencia inaugural correrá a cargo del historiador dominicano Frank Moya, una de las figuras académicas más destacadas de la historiografía de la República Dominicana. Su intervención, titulada ‘Ovando y su secreto’, abordará uno de los aspectos menos conocidos de su trayectoria: las instrucciones secretas del rey Fernando el Católico.

Además de las sesiones académicas, el jueves 22 de octubre está prevista la celebración de un concierto extraordinario en la Concatedral de Cáceres, cuyo contenido se anunciará próximamente. La clausura del congreso tendrá lugar en el Conventual de Alcántara, donde se encuentra la sepultura de Nicolás de Ovando.

Con esta cita, la Real Academia de Extremadura reafirma su compromiso con la investigación histórica y con la difusión de un legado que forma parte esencial de la proyección universal de la región. La inscripción será gratuita, tanto en modalidad presencial como telemática, y podrá formalizarse a través de la página web de la RAEX.