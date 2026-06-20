El SES atiende a más del doble de usuarios extremeños de Muface que hace una década

La larga crisis de Muface, que supuso meses de incertidumbre y tensión para decenas de miles de funcionarios y de sus familiares, hasta la firma en la primavera del año pasado del nuevo concierto con las aseguradoras privadas, ha acelerado el trasvase de funcionarios extremeños de la sanidad concertada a la opción pública. Un fenómeno que ya venía observándose desde hace bastantes años, pero que en los últimos dos ha ganado fuerza.

2025 y 2026

Según la información facilitada por la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia extremeña, en menos de año y medio, casi 1.800 mutualistas se han decantado por recibir la atención médica en el Servicio Extremeño de Salud (SES) en detrimento de las compañías privadas. Así, durante el año 2025, pasaron a ser de titularidad pública 1.314 usuarios, de un total de 32.571 existentes a 1 de enero de ese año dentro de Muface, mientras que en lo que llevamos de este ejercicio han sido otros 468 usuarios, de un total de 30.896 contabilizados al empezar el ejercicio.

El nuevo concierto de asistencia sanitaria nacional se selló con las aseguradoras Adeslas y Asisa (de él se desmarcó DKV) para los años 2025, 2026 y 2027. En este sentido, sobre la compañía privada de origen de estos usuarios (o de si se trata en algún caso de nuevos mutualistas) desde la consejería se indica que se trata de una información “que nuestro sistema no recoge”.

Total del colectivo

Las estadísticas de Muface confirman la misma tendencia que los datos de la Junta de Extremadura. Al cierre de 2025, recogen un colectivo total de usuarios en la región de 44.579 personas, lo que incluye tanto a los titulares de la prestación como a sus beneficiarios (familiares). Por entidad en la que reciben la asistencia sanitaria, 21.760 están registrados en Adeslas, por 7.755 en Asisa y 15.064 en el sistema público (un tercio del global). Un año antes, estos últimos sumaban 12.440. De esta manera, en apenas 12 meses han aumentado más de un 21% (2.624 personas). El resto se repartían en aquel momento entre las 18.646 que se decantaban por Adeslas, los 6.288 de Asisa y la cartera de 6.135 usuarios con los que contaba DKV a través de Muface en Extremadura durante su último año dentro del concierto.

Última década

Pero es al echar la vista algo más atrás, hasta 2015, cuando realmente es más llamativo el cambio de la imagen que presenta la distribución del colectivo extremeño de Muface por entidades médicas. Con un agregado muy similar (44.179), hace una década los inscritos en el Servicio Extremeño de Salud eran bastante menos de la mitad que actualmente (6.315), por 21.296 que permanecían en Adeslas; 9.689 en Asisa; y 6.872 en DKV.

Tal y como se precisa desde la Consejería de Salud, los periodos ordinarios para cambiar entre sanidad pública y entidades privadas concertadas dentro de las mutualidades administrativas (Muface en este caso) están abiertos solo dos meses al año (enero y junio, ambos al completo). En esos intervalos, los mutualistas pueden pasar de una aseguradora privada concertada a otra; cambiar de una aseguradora privada al sistema público de salud; o realizar el camino inverso a este último. “Además, pueden existir cambios extraordinarios por circunstancias especiales, pero no forman parte de los periodos ordinarios, siendo el número muy reducido”, se precisa.

En todo el país

Esta evolución no es ni mucho menos exclusiva de Extremadura. Así, a lo largo de enero de 2026, 23.267 mutualistas titulares ejercieron su derecho al cambio. Respecto al colectivo a diciembre de 2025, en términos netos, Adeslas perdió 2.536 mutualistas y Asisa 1.745, mientras el sistema público se incrementó en 4.281.

En números absolutos, el total de mutualistas y beneficiarios con asistencia sanitaria nacional en Muface el 31 de enero de 2026 eran 1.582.873, de los cuales 595.196 estaban adscritos a opción pública, 571.882 a Adeslas y 415.795 a Asisa.

Porcentualmente, tras este cambio ordinario de enero de 2026, los adscritos a entidades concertadas se sitúan en un 62%, frente al 38% que han elegido la opción pública. En diciembre de 2024 la alternativa concertada significaba una proporción del 68% y la pública un 32%, es decir, que en los dos últimos años la opción pública se ha incrementado 6 puntos porcentuales.